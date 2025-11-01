官司和解後頭一遭 川普重返CBS「60分鐘」

美聯社報導，美國總統川普(Donald Trump)這個週末將重返「60分鐘」(60 Minutes)節目，這是自從他在夏天和哥倫比亞廣播公司(CBS)就去年訪問民主黨總統候選人─副總統賀錦麗(Kamala Harris)的官司達成和解後，首次現身這個節目。

川普31日在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)接受CBS記者歐唐納爾(Norah O'Donnell)的訪問，這段訪談將在11月2日播出。

廣告 廣告

川普過去和這個最受歡迎的電視新聞雜誌節目關係起起伏伏，但在川普的富豪支持者─賴瑞．艾里森(Larry Ellison)之子艾里森(David Ellison)今夏接手CBS的母公司派拉蒙(Paramount)之後，關係已經有所緩和。

派拉蒙7月同意支付1,600萬美元和解川普的訴訟。川普聲稱「60分鐘」去年訪問賀錦麗時，進行欺騙性的剪接。

「60分鐘」前執行製作人歐文斯(Bill Owens)4月以憂心編輯獨立性為由請辭。CBS News執行長麥馬洪(Wendy McMahon)也在隨後掛冠求去，表示她和公司對未來發展之路意見分歧。