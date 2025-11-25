官司纏訟2年終獲自由身 她拚爭取返還積欠7位數酬勞

只是回顧過往啦啦隊的合約糾紛，也都是各有各的複雜程度，難免影響工作發展。（翻攝自臉書）

「樂天韓援三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢雖然先後爆出續約恐有變數，但據說不久的將來，應廳會有好消息傳出。只是回顧過往啦啦隊的合約糾紛，也都是各有各的複雜程度，難免影響工作發展。

中信兄弟少鹽與前東家合約爭議落幕，最終付錢解決。

中信兄弟少鹽曾與前東家職籃福爾摩沙夢想家隊因合約發生糾紛，雙方最終達成協議，少鹽需付出168,888元給啦啦隊所屬公司。

樂天桃猿林岱縈官司纏訟，成功擺脫前經紀公司，將再追討酬勞。（紅十字會提供）

樂天桃猿林岱縈與前經紀公司爆合約糾紛，官司打了2年，近日判決出爐，判定前經紀公司不再擁有林岱縈的經紀權，接下來她將再接再厲爭取返還積欠的7位數酬勞。

謝儀諪遭前經紀人指造假身分，她提告反擊。（翻攝自臉書）

桃園雲豹謝儀諪前經紀人朱俊憲指她自稱曾是SM練習生，她喊冤稱是依朱男包裝卻遭栽贓並提告，高院判朱俊憲5月徒刑、可易科15萬元罰金定讞。

