官司纏身！ 尹錫悅擋公調處執行逮捕令 遭判刑5年

南韓前總統尹錫悅，先前因宣布戒嚴被檢方起訴8項刑事訴訟，其中內亂首謀罪曾被檢方求處死刑。而另一項妨礙執行公務罪，也在今（16）日下午進行一審宣判，他被處以5年有期徒刑。

首爾中央地方法院審判長白大賢（音譯）：「被告人請起立，處以被告（尹錫悅）有期徒刑5年。」

尹錫悅起身聆聽判決，他兩度向法官敬禮，離場重回拘留所，挺尹群眾一早在場外集結。

尹錫悅於2024年12月宣布戒嚴，引發南韓社會騷亂，其中2025年1月，南韓公調處發出逮捕令，但尹錫悅動用警護處人力，妨害拘捕令的執行，還試圖湮滅證據，遭到獨立檢查組求刑10年。但今天判決出爐，尹錫悅只被判5年，被起訴的事項中，部分被法官裁定無罪。

首爾中央地方法院審判長白大賢（音譯）：「本案公訴事實中，關於行使偽造公文以及虛假宣傳相關之職權濫用罪部分，均判決無罪。」

《KBS》新聞報導指出，法院判定，公調處可以將內亂首謀罪視為職權濫用罪的相關犯罪進行調查。這也是尹錫悅涉及的8起案件裡，第一起法院判決結果。

最受矚目的內亂首謀罪名，南韓檢方已在13日求處死刑，預計在2月19日宣判。尹錫悅是繼南韓前總統全斗煥後，第二位被求處死刑的國家元首，即使上任後搬離青瓦台，依舊沒有逃離青瓦台魔咒。

他的前任文在寅卸任後，其女兒與前女婿涉入非法利益輸送案，遭檢方調查。李明博、朴槿惠也因貪汙與閨蜜案入獄。前總統盧武鉉卸任後，涉嫌收賄被調查，卻不堪壓力跳崖輕生。

南韓總統下場，金泳三、金大中推動民主改革後，其子女都涉嫌貪汙；全斗煥與盧泰愚推動雙十二政變被判叛亂罪，一審最重被判死刑；朴正熙則死於親信槍下，李承晚流亡客死他鄉。

總體而言，南韓總統這個位子，歷任下場多半不佳，可說「沒一個好下場」，政治風險極高。

