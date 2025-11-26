官司纏身！黃子佼撞傷女騎士肇逃 今遭新北檢起訴

黃子佼官司纏身。（資料照／東森新聞）





藝人黃子佼官司不斷！昨天（25日）才因未成年性影像事件獲判緩刑的黃子佼，今年8月間，涉嫌在三重地區撞傷機車騎士肇逃，到案宣稱「沒感覺撞到人」，今天（26日）被新北地檢署依肇事逃逸罪起訴，過失傷害部分，女騎士則撤告，獲不起訴處分。

檢警調查，黃子佼今年8月24日上午7時許，駕車行經三重五谷王南街，行經五谷王南街46巷口時，為了禮讓前方機車先行，突然向右偏移，導致當時行駛在右方的60歲林姓婦人遭撞倒地，沒想到，黃子佼並未依規定處置，就直接離開現場，林婦事後前往醫院驗傷，發現臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷，前往警局提告。

廣告 廣告

黃子佼到案時，宣稱前方機車是出現在他的左前方，當時視線是往左前方看，不記得有無看向右方看，沒有發現與女騎士擦撞，也並未聽到撞擊聲音；林婦則供稱，當時見休旅車駕駛曾往自己倒下的方向看了一下，卻未下車察看就離去，理應知道有人受傷倒地。

檢察官勘驗黃子佼的行車紀錄器時，發現2車距離相當近，且林婦機車向右倒地的力量及聲響巨大，黃子佼理應知道車輛右側人車倒地，應可預見有人倒地，才會突然煞車，後續黃子佼的車輛有慢慢往左移動，顯見是為了避開倒地的人，理應知道右側有人發生車禍事故。

檢方今天（26日）依刑法第185條之4駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者起訴黃子佼，另外過失傷害部分，因林婦撤告，檢方因此予以不起訴處分。

監視器錄下黃子佼駕駛紅色休旅車肇事逃逸。（資料照／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

驚悚瞬間曝！北市婦金山訪友 疑路況不熟墜漁港亡

疑鑽車縫起爭議！超商大夜班街頭對決汽修工人 下場全進警局

淡水警破無照茶室賭場！剛拿普發1萬、出車禍斷手也來賭

