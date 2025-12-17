政治中心／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，官司大逆轉，已經在昨天下班前送出復職申請，內政部長劉世芳也證實收到了，正在辦理相關程序，內部作業會相當快。而高虹安也在判決後首度露面，出席學生活動，談到助理費，仍強調這是歷史共業，希望修法多討論，避免民代誤觸法網。

停職中的新竹市長高虹安，官司大逆轉隔天，立刻出席學生藝術聯展，露面跟市民打招呼，也送出復職申請！

官司逆轉! 高虹安已送出市長復職申請 盼"越快越好"

高虹安將復職，市長室外擺滿花籃。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「希望在什麼時候復職，當然是越快越好，因為畢竟這個復職，也等了非常長的一段時間。」

內政部長劉世芳：「昨天下班左右，接到新竹市政府來的函，那請求就是讓高虹安，回復新竹市長的職務，我們內部如果完成，其他簽辦的程序的話會相當快。」

高虹安即將滿血回歸新竹市府，且依法可以拿到停職一年五個月的本俸的一半，約50多萬！市長室外頭已經擺滿祝賀花籃，有黨內立委林憶君送的，也有支持者的祝福，但高院認定助理費屬於立委問政補助，採用高虹安的大水庫理論，惹出爭議。

新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「其實過去有上百位的民意代表，其實都有助理費，遇到助理費這樣的問題，能夠有一個兩全其美，並且能夠將這個法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區，或者是誤陷法網等等。」

高虹安大吐苦水，而他回任市長的下一件事，就是要拚2026連任，雖然外界都看好藍白合，但國民黨籍的清大助理教授何志勇，在他官司逆轉當天，跳出來表態參選新竹市長。

官司逆轉! 高虹安已送出市長復職申請 盼"越快越好"

內政部長劉世芳證實已收到高虹安的復職申請。（圖／民視新聞）





清大助理教授何志勇：「我的態度不是要打敗誰，我也相信藍白，只能持續合作與努力，用所有的勝選來制裁，民進黨政府的毀台亂政。」

新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「何志勇是哪位？（那個國民黨的），不好意思，因為近期是比較沒有關注到，2026選舉的一些情況，也都祝福也歡迎。」

從官司到選戰，高虹安讓新竹市長這一戰，更有可看性。





原文出處：官司逆轉! 高虹安已送出市長復職申請 盼"越快越好"

更多民視新聞報導

黃國昌囂張喊「直球對決」糗了！沈伯洋嗆爆：我已經報名好多年

花蓮縣長選舉恐變天？藍營陷「多方分裂」困境 熱門人選回應一次看

復職市長後重返民眾黨？高虹安最新回應曝光

