官司還沒打完！高虹安二審逆轉獲判貪污無罪 高檢署正式提起上訴

​新竹市長高虹安任立委期間涉詐領助理費，二審改判高虹安貪污部分無罪，依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署今（5）日表示，經研議後，認為高虹安助理費並非「實質補助、彈性勻用」，確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，已正式提起上訴。

高等法院於二審表示，本件偽造文書有罪理由，是助理薪水實際7萬元，但向立法院申報8萬元，構成《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」；至於無罪部分，高院認定助理費性質為對立委的「實質補助」，可「彈性勻用」，高虹安沒有貪污犯意，貪污罪不成立。



高檢署則表示，依《立法院組織法》的立法理由及實務見解，助理費的性質為助理報酬，而非立委之實質薪資補貼，因此不可浮報或是以人頭來加以申報。況且部分助理費成立零用金後，遭高虹安挪為私用，例如洗頭髮或是購買睫毛貼等私人用品。

高檢署提到，助理費申請後，是由立法院直接將款項撥到助理所提供的薪資帳戶，而非立委的帳戶，故該筆款項自不能由立委彈性勻用。且依照立院相關函覆，助理費的性質絕非高院法官所認定「實質補助、彈性勻用」，因此無從得到助理補助費，是立委實質薪資補貼的結論。

高檢署指出，高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，因此上訴三審；另外，一審、二審判決無罪的高虹安助理陳昱愷，有《速審法》第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴。

