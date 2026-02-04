官員傳拒質詢！李貞秀駁國籍爭議：莫須有罪名 擬修法祭出罰則

民眾黨新科立委李貞秀3日宣誓就職後，其國籍爭議持續，近日還傳出有官員放話，各部會可拒絕李貞秀的質詢及索資。李貞秀今（4）日回應，政府官員拒絕立委的質詢目前似乎沒有罰則，「這個是不是要修法一下、來推動一下？」她也說，知道可以去監察院檢舉瀆職。

李貞秀。(圖/中央社)

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，說明新會期黨團的優先法案，包含民眾黨版軍購條例、為國庫把關的《政府採購法》、促進數位升級、落實資安的《促進資料創新利用發展條例》、搶救少子化的《台灣未來帳戶特別條例》、落實校園自治的《大學法》、解決醫護過勞的《醫療法》、杜絕肥貓條款的《國營事業管理法》、落實居住正義與司法正義等多項法案。

針對李貞秀3日在立法院報到時公開的簡體中文放棄國籍文件，顯示她去年就已前往大陸湖南申請放棄國籍，但被質疑文件上的原身分證號、戶口註銷時間都沒填寫，拼音方式也不是中國官方用法，李貞秀說，放棄國籍的收件現場該補什麼，她一定都會補，並稱自己就是比較懶，能不做就盡量不做。

民眾黨舉行 優先法案記者會 。(圖/中央社)

至於有關內政部要求李貞秀提出被大陸拒絕受理放棄國籍的相關佐證，以確認其於2月3日就職前已著手辦理放棄大陸國籍，她指出，這是一個莫須有的罪名，同時喊話賴清德政府，民眾黨在認真做事，從第一天就開始開工，怎麼到現在大家還在跟這件事？她說，「我們都已經在推優先法案了，要準備新會期了，拜託賴政府回到好好做事，不要再打口水仗了」。

此外，針對有不具名的官員放話，只要以後李貞秀質詢或是索資，就當作沒看見，詢問李貞秀後續如何因應，她則回應，黨團目前還沒討論此事，但是基本原則就是依法、合憲、照《中華民國憲法》來。她也說，政府官員拒絕立委質詢，好像沒有罰則，「這個是不是要修法一下、來推動一下？」但她知道，可以去監察院檢舉瀆職。

