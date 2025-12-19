官員反習近平被抓包？駐外使館「倒掛五星旗」下場慘

國際中心／李汶臻報導

近日一段影片在社群平台X上瘋傳，拍攝地點疑在中國駐冰島大使館門前，只見懸掛在旗桿上的五星旗隨風飄動，短短6秒的影片因其中的「這一細節」迅速引發關注，吸引破萬人次觀看，甚至引發外國網友熱議。而據過往判例，此舉恐涉罪，若「這一情況」被認定，最慘恐被關3年。

有網友在社群平台X轉貼爭議影片，表示在中國駐冰島大使館大門前拍下五星旗倒掛的一幕。該網友發文揣測稱「看起來冰島的中國大使館裡，似乎有人對北京心懷不滿」，相關說法以及影片隨即在網路上引發外國網友熱議。有人看完後用英文留言調侃：「有人慘了」，還有人留言猜測：「升旗的工作很可能是由一名沒上過大學的保全人員負責」。

實際上，2019年香港發生反送中運動後，當地接連出現蓄意倒掛、踩踏、丟棄五星旗的現象，當時外界解讀稱是中共政權有變故的一種徵兆。中共當局更為此拍板通過新版《國旗法》，並於2021年元旦正式上路，內容對有損五星旗、中華人民共和國國徽的行為作出進一步禁止性規定，包括可依法追究刑事責任，或對情節較輕者，處以15日以下拘留。而一旦被認定為故意侮辱國旗（包括倒掛），最慘恐被監禁3年。

原文出處：習近平快看中國「倒」了！駐冰島使館「五星旗倒掛」網猜元凶是他

