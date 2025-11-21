官員吃日料聲援 專家憂提油救火

日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發中日關係緊張。對於賴清德總統等政府官員近日吃壽司等挺日行動，國內學者21日示警，中日是因為台灣問題才導致關係緊張，賴政府任何的回應都要謹慎，不宜亂表態，以免「提油救火」，害了日本也陷台灣於不利。在野黨立委也呼籲政府不該過度介入，避免激化兩岸緊張局勢。

淡江大學外交學系助理教授陳奕帆認為，高市在眾議院「台灣有事」論述，除了有意討好國內保守派右翼選民外，也顯現她對國際政治涉世未深，不慎觸碰中國大陸在意的台灣議題紅線。大陸對日旅遊、經濟等反制，恐怕會讓「早苗經濟學」更出師不利。對於賴清德總統與多位官員、立委藉著吃日本料理等方式表達支持，他認為，若真為日本好，就不該提油救火，也不宜亂表態，免得搗亂中日兩國往來進程。

台師大東亞學系教授林賢參表示，以日本的軍力，要介入台海戰爭的前提是美軍已經介入，外界常將高市發言解讀為日本單獨介入台海問題是不正確的。由此，賴政府在對日表態方面，宜應更加謹慎，不要有過度的回饋反應，以免影響中日發展，讓台灣陷於不利。

國民黨立委賴士葆指出，從高市昨日的發言可以看出已有些軟化，台灣現在表態不好，呼籲政府不該過度介入，否則可能激化兩岸緊張局勢。

民眾黨立委林國成表示，過去日本首相雖然也常表達「台灣有事、日本有事」的言論，但多是在非正式場合，高市早苗這次是在國會殿堂表達，自然會被視為是代表國家的表態，再加上雙方過去的歷史仇恨，所以事態自然比較嚴重。

對於日方態度放軟，民進黨立委陳冠廷表示，這反映日方一方面維持對區域安全的明確立場，一方面也希望避免緊張情勢再惡化。