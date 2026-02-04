官員拒答沒罰則 李貞秀嗆修法 劉世芳：密等以上文件不提供

民眾黨立委李貞秀4日出席立法院黨團記者會後受訪時，一度俏皮地吐舌頭。（劉宗龍攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀已經宣誓就職，先前傳出有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立法院可以不必回答其質詢及索取資料。李貞秀4日表示，官員拒絕備詢，似乎沒有罰則，「這是不是該修法推動一下？」但內政部長劉世芳直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。

陸委會主委邱垂正昨接受廣播節目訪問，針對李貞秀適用《國籍法》的情況表示，陸委會負責的是《兩岸人民關係條例》第21條，條文賦予其參政權，但對於登記參選與任職，條例並無特殊規定，仍須回歸《選罷法》與《國籍法》。

邱垂正指出，《國籍法》由內政部主管，對內政部的解釋與審認，尊重其權限。至於李申請放棄國籍資料是否足夠、是否符合要件，應由內政部及立法院認定為準。

劉世芳昨接受專訪時指出，內政部不知道李貞秀佐證的證明真假；而無章戳的文件就是「不具法律效果的放棄」。至於不具名官員表示，不必回答李的質詢及索資，劉世芳說，目前已知有些官員表達，如果有涉密的任何文件或公務，就盡量不去滿足李貞秀的需求，包括涉及個資部分。儘管自己尚未跟行政院長卓榮泰討論，但她已規範「凡密等以上都不能提供」。

對此，李貞秀表示，目前還沒討論到這段落，但基本原則就是依法合憲，依照中華民國《憲法》，且自己也有上網查詢，倘若政府官員拒絕立委質詢，好像沒有罰則，只可以去監察院檢舉瀆職，所以是不是該修法？

此外，國民黨主席鄭麗文表達，「如果回歸中華民國《憲法》規定，我們也是所謂的中國人」。李貞秀認為，鄭所謂的中國人一定是台灣人，也就是大家都理解的中華民國國民，「中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？我自己是這麼看，但還是要由鄭麗文自己解釋，我個人就是堂堂正正的中華民國公民」。