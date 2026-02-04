官員擬不配合提供諮詢資料 李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

李貞秀今日表示，若官員拒絕立委質詢，儘管現行法律無罰則，除了未來考慮推動修法，她也可以赴監察院檢舉彈劾，檢舉他們瀆職。（翻攝自臉書@李貞秀）

民眾黨新任不分區立委李貞秀因中國籍身分持續延燒，因此就傳出政府部門將不配合相關質詢。對此，李貞秀今日表示，若官員拒絕立委質詢，儘管現行法律無罰則，除了未來考慮推動修法，她也可以赴監察院檢舉彈劾，檢舉他們瀆職。

民眾黨新任不分區立委上任，民眾黨黨團今（4日）召開優先法案記者會，不過各界仍關注李貞秀國籍問題。針對有不具名官員指出，若內政部認定李貞秀當選無效，行政機關可不配合索資、官員也不必答詢。對此，媒體詢問，是否與黨團討論過如何應對？李貞秀回應，尚未討論該議題，但基本原則就是依法合憲，照中華民國憲法來。

李貞秀指出，她上午有在車上Google一下，「如果到時候政府官員拒絕立委的質詢時候，好像沒有罰則可言，這是不是要修法推動一下？但是其實我知道說，可以去監察院檢舉彈劾，檢舉他們瀆職」。被追問昨日聲稱未拿過中國護照，當初怎麼來台灣？李說明，兩岸間從來都不需要護照，台灣人去中國用的是台胞證，反之用的是入台通行證。

李貞秀表示，一般中配取得定居資格前，來台灣通常需要經過香港，多次往返的通行證一定要在一定時間內返回中國，直至取得台灣定居資格，入台許可證也就會失效。李貞秀保釋，她拿最後一次入台通行證的那次後，再去中國就是與所有中華民國國民一樣拿的是台胞證，「目前為止我同學甚至都叫我台胞、台胞回來了」。

