官員放話可拒提供資料、答詢 李貞秀：好像沒罰則 是否該修法推動一下？

民眾黨立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨新科立委李貞秀昨天正式宣誓就職，作為首位中配立委，她尚未放棄中華人民共和國國籍爭議持續延燒，她昨天強調自己曾飛回湖南申請放棄，但遭當地公安拒絕受理。有官員指稱，內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關無法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。李貞秀今（4日）表示，她查過若官員拒絕立委質詢時，好像沒罰則，「這是不是要修法、推動一下？」她知道似乎可以去監察院檢舉、彈劾瀆職。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌上午陪同民眾黨團8位立委召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪時，媒體持續關注李貞秀的國籍爭議，外媒《BBC》報導，李貞秀當初向民眾黨爭取提名的隔天，就與老公辦理離婚，引發有網友質疑「根本不是中配」，李貞秀受訪指出，她來台30年，在這裡生兒育女落地生根，其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒有連結呢？「我的5個小孩是台灣人，再來，我們有共同的孩子，是永遠的家人」。

李貞秀指稱，每一段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人的選擇，也不希望影響家人，大家都是成年人，他們保有自己生活隱私的自由。

媒體也問，怎麼看有官員受訪指出，若內政部認定就職無效，以後李貞秀質詢、索資都可能遭拒，是否與黨團討論過如何應對亂象？李貞秀回應，其實還沒討論到這部分，但她想基本原則就是依法合憲，照中華民國憲法來。

李貞秀說，她其實今天早上在車上有google一下，如果到時候政府官員拒絕立委的質詢時，好像沒有罰則可言，這是不是要修法、推動一下？但其實她知道的是，似乎可以去監察院檢舉、彈劾官員瀆職。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「國共論壇」不只紅色供應鏈 綠黨團示警：藍白法案、預算才是真風險

政院可不接受中配立委李貞秀質詢？ 王鴻薇駁：那就違法了