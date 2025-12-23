官員示警赴「這3國」恐被送中！外交部回應了

政治中心／李明融報導

中共政府「懲獨」恐怕不僅限於兩岸地區，有官員示警若被列為「懲獨」對象，不建議前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，否則可能被引渡回中國，對此，外交部發言人蕭光偉今天（23日）回應表示，中國對台灣沒有任何管轄權，外交部一向重視國人的海外人身安全，會持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

中共擴大「跨國懲獨」範圍，官員示警國人應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）中共對我國人「跨國懲獨」動作越來越大，將我國軍方、民進黨立委沈伯洋等人列為「懲獨」對象，更揚言終身追責，根據《自由時報》報導引述知情官員說法示警，我國雖與國際合作、反制中國的跨境鎮壓，但國人仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中，對此，外交部今天（23日）回應，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

外交部發言人蕭光偉回應，正密切關注具「送中」風險國家的情勢，並將視安全評估適時調整旅遊警示。（資料照／擷取自外交部YouTube）

外交部發言人蕭光偉示警，中方正企圖透過跨國執法合作對我國人施加「跨境鎮壓」，外交部除與國際社會加強反制，也正密切關注寮國、柬埔寨、白俄羅斯等具「送中」風險國家的情勢，並將視安全評估適時調整旅遊警示。蕭光偉強調，台灣作為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中方無權管轄我國國民，政府將強化外館應變機制與跨部會協作，杜絕中方挑戰國際秩序的不法行徑，維護國人海外人權與安全。

