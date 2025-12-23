官員示警「赴寮國、柬埔寨、白俄恐被送中國！」 外交部發聲了

記者陳思妤／台北報導

中國將我國軍方、民進黨立委沈伯洋等人列為「懲獨」對象，還揚言終身追責。有媒體引述官員說法示警，應該避免前往寮國、柬埔寨跟白俄羅斯，以免「被送中」。對此，外交部今（23）日表示，會持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問，《自由時報》引用不具名的官員指出，國人應該避免前往寮國、柬埔寨跟白俄羅斯，以免被抓捕送中，外交部是否有同樣的看法？不過，目前這三國中只有寮國還是第三級的橙色，白俄羅斯跟柬埔寨都已經是紅色旅遊警示，是否有考慮調升對寮國的旅遊警示？

外交部發言人蕭光偉表示，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

蕭光偉指出，針對部分國家可能涉及與中國進行跨國合作執法的情形，外交部持續收集相關的資訊，並且和理念相近的國家保持溝通。目前對於寮國的旅遊警示部分，是依照整體的安全情勢以及國人的風險綜合評估、考慮是不是要調整，也會視整體的趨勢發展來適時檢討，有必要的話再做公告。

蕭光偉也說，外交部必須要強調，台灣作為主權獨立國家與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣並沒有任何的管轄權。所謂跨國鎮壓的部分，外交部必須要說明，中國對於我國人施加所謂跨國鎮壓的威脅，政府除了與國際社會加強反制合作之外，外交部也與各個外館持續地密切關注可能的情況，強化外館的緊急應變機制，也與政府其他的部門協力合作。

蕭光偉強調，也會持續向國人宣導提醒注意，並且共同防範杜絕這一類中方無知、粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑，也會持續和各個部會共同來維護國人的人權還有權益。

