官員赴中參加警學研討會喊卡 陸委會：中方矮化才決定不派

陸委會發言人梁文傑今天證實，主因在於中方設置了「我方無法接受的條件」，且有「矮化」，政府才決定不派官員出席警學研討會。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「兩岸四地警學研討會」今年9月底在浙江寧波舉行，傳出刑事局有先派員赴中參加籌備會，不料，在研討會登場前4天，陸委會突然喊卡，不同意警官前往參加。對此，陸委會發言人梁文傑今天證實，主因在於中方設置了「我方無法接受的條件」，且有「矮化」，政府才決定不派官員出席。

中國上週三將10名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，4日再將3名疑遭我國通緝的嫌犯循此模式送回金門，但遭我方拒收，最後中國又改成讓他們自行搭機，於4日晚間飛抵松山機場。

廣告

本報日前揭露，此事為中國的地方公安便宜行事，把3人帶到廈門碼頭就要塞回來。知情官員直指，「我方當然可以拒收」，刑事局已經透過兩岸共打機制跟對岸交涉，並表達不滿。

關於中共硬塞通緝犯回來，我方有無循例派人到廈門「交接」上述人員？兩岸四地警學研討會，陸委會是否不同意警方參加？梁文傑在陸委會記者會說，這次的遣返工作，我方對這樣的執行方式是不滿意的，中共對「兩岸共打」的態度是比較消極，但雙方還是有往來，對於人員往返還是要做好安全規劃。

梁文傑指出，國人如果在境外，包括中國大陸，如果沒有有效證件，原則上當然沒有辦法搭乘交通工具，不管是船或飛機，一定要我方主管機關查證身分之後才會許可，你才能上得了船和飛機。

梁文傑強調，未來這一類人員若要返回台灣的話，一定要經過政府的聯繫跟處置，會要求做好安全規劃之後，才會同意他們搭上交通工具，這個是原則。

梁文傑也說，至於警學研討會，是兩邊長年下來的一個交流機制，我們不樂見有政治因素影響到這樣的交流。今年的警學研討會是因為對方設置了我方無法接受的條件，而且有矮我方的情事，所以政府才決定不派官員出席。當然研討會參與人員有不是官員的學者或其他人士，這部分他們就是照常舉行。

