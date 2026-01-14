官員赴白宮前夕 格陵蘭總理表態選丹麥：不想成為美國一部分
格陵蘭總理尼爾森週二（1/13）表示，如果「現在立刻」必須在丹麥與美國之間做出選擇，格陵蘭將選擇繼續留在丹麥。這是美國總統川普表態有意取得格陵蘭以來，當地官員最強烈的表態。
英國廣播公司（BBC）、路透社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在哥本哈根與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）共同召開記者會時說，格陵蘭這座半自治的全球最大島嶼「正面臨地緣政治危機」，「如果現在立刻必須在美國與丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥」。
在尼爾森表態之際，格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）與丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週三將赴白宮，與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面。
路透社指出，格陵蘭的政治局勢近來有變，當地居民與領導人已轉向尋求獨立的長期目標，不再追求立即全面自治。在此情況下，當地民意普遍傾向繼續作為丹麥屬地，藉此留北約的安全保護傘。
川普本月初下令突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，開始加強對格陵蘭問題施壓，以抵禦中國與俄羅斯在北極地區的威脅。白宮已表示有意買下格陵蘭，但不排除動武。川普週日（1/11）更表示，美國「無論如何」都將取得格陵蘭。
丹麥也是美國領導的北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟成員之一。佛瑞德里克森已警告，若美國動武併吞格陵蘭，形同北約的終結。
尼爾森週二表示：「有一件事必須讓大家都明白：格陵蘭不希望被美國擁有，不希望由美國治理，也不希望成為美國的一部分。」
佛瑞德里克森則表示，面對美國這個「最親密盟友」施加完全不可接受的壓力，要堅持立場並不容易，「然而，許多跡象顯示，最難的部分還在後面」。
對於尼爾森的表態，川普週二表示：「那是他們的問題。我不同意他的意見…….這對他來說會是大問題。」
川普週日被問及併吞格陵蘭對北約的影響時，表示美國在盟邦關係中掌握一切權力，「他們需要我們，多過我們需要他們」。
他也說：「格陵蘭應該同意交易，因為格陵蘭不想被俄羅斯或中國接管。」
