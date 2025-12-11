官員赴陸參加警學研討會喊卡 陸委會：有矮化情事

（中央社記者李雅雯台北11日電）海峽兩岸四地警學研討會先前在浙江寧波舉行，台灣臨時喊卡未派官員赴會。陸委會今天說明，這是由於對方設置無法被接受的條件，有矮化情事，政府決定不派官員出席。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，這場警學研討會是長年交流機制，不樂見由於政治因素影響交流。

梁文傑說，政府決定不派官員出席今年警學研討會原因在於，對方設置無法被接受的條件，「有矮化我方的事情」。他強調，警學研討會參與人員除了官員以外，另還包括學者與其他人士，這個部分是照常舉行的。

中國大陸公安日前「突襲式」遣返涉及詐騙案件的台籍人士。梁文傑今天重申，對於這樣的執行方式不滿意，中共目前對於兩岸共打協議的執行確實較為消極；不過雙方還是有一定的往來。

他說，在這種不滿意情況下，對於類似案例的遣返必須做好妥適規劃，倘若國人在境外包括大陸地區沒有有效證件時，必定需要台灣政府主管機關查證身分後才能獲得上船或上飛機的許可，這也是處理原則。

總統賴清德先前透過視訊方式接受紐約時報（The New York Times）交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪時說，對岸目前經濟非常不好，台灣今年經濟成長率將高達7.37%，台灣樂意幫助對岸解決經濟上面臨的各項問題。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天在例行記者會上說，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信」。

梁文傑回應，中國大陸人口多，確實一些經濟較為發達省份GDP超越台灣，例如江蘇、廣東。不過若是比較人均GDP，台灣目前人均GDP落在3.8萬美元（約新台幣119萬元）左右；中國大陸人均GDP約在1.38萬美元左右，台灣人均GDP遠勝大陸。

他強調，以總量來說，台灣當然比不上中國大陸，不過以人均GDP和貧富差距程度來說，台灣表現還是比較好的；中國大陸發展不均，這也是前中國大陸國務院總理李克強曾說約有6億中國大陸人民平均月收入僅人民幣1000元（約新台幣4400元）的原因。（編輯：楊昇儒）1141211