官員車隊要通過 男賣玉蘭花不服勸導 推打警遭壓制

官員車隊將通過，男販售玉蘭花不滿遭警勸導，爆發拉扯被壓制。（圖／TVBS）

台北市一名賣玉蘭花的33歲男子，於12月28日下午因不滿警方勸導而與執行交管的員警發生衝突。當時有政府官員車隊要通過，警方擔心該男子走到車道上販售花朵有安全疑慮，請他暫時離開，不料對方不僅拒絕配合，還出手推打員警，涉嫌妨害公務被當場壓制。據附近住戶表示，該男子與家人長期在建國高架橋下販售玉蘭花，且曾多次與路人發生口角，即使報警處理，問題仍然存在。

監視器畫面顯示，事發當時數輛車停在路口，員警快速走過馬路前往勸導在賣玉蘭花的男子，隨後雙方發生爭執。該男子表示：「警察跟我說，我罵警察啊。」當被問及為何與警方起衝突時，他回應不知道原因，聲稱是警方主動走過來，而他只是像往常一樣賣玉蘭花，不明白為何被趕走。事實上，事發地點位於建國高架橋下，這名男子平時就在此處販售玉蘭花，且經常在紅燈時走到車道上兜售，此危險行為引起警方關注並進行制止。此次衝突發生在住宅區和社區大樓附近，影響當地居民生活。

附近住戶鍾先生指出，該男子的行為常令人困擾：「因為路人不知道他的情況，像我經過我就不會去搭理他，只要有路人如果跟他稍微有對到眼的話，他就會直接一路就很兇的過去跟人家要打起來，可是下一秒鐘，只要有車停下來，他又開始賣他的玉蘭花。」鍾先生表示，這名男子在附近賣玉蘭花已經好幾年，居民多次向警方反應，但效果有限：「有跟警察反應過很多次，警察來也是稍微勸導一下就走了，那警察走了他又開始在那邊罵人之類的。」這次男子與員警爆發衝突，連停等紅燈的騎士都受到驚嚇。警方表示，將通知該男子到案，依妨害公務罪嫌送辦。

