官員：中國5G用戶數逾12億 已啟動6G第2階段試驗

（中央社台北21日電）中國工信部官員今天表示，中國目前累計已建成483.8萬座第5代行動通訊（5G）基地台，全國所有鄉鎮及95%的行政村可通5G訊號，5G用戶數逾12億戶。近期並已啟動6G技術的第2階段試驗。

央視新聞及中新網報導，中國國新辦今天舉行記者會，由中國工信部官員說明2025年工業和資訊化發展有關情況，中國工信部信息通信發展司長、工信部發言人謝存在會中作上述表示。

謝存針對上述數量的5G基地台、覆蓋率及用戶數宣稱，中國建成了全球「規模最大、技術領先」的資訊基礎設施。他還說，目前中國5G標準的必要專利聲明量，已占全球的42%。

他表示，中國的6G研發已完成第1階段技術試驗，形成了逾300項關鍵技術儲備，近期並已啟動了第2階段6G技術試驗。

謝存提到，中國通訊技術將來還要持續換代升級，保持技術領先，遵循「商用一代、研發一代」的規律，持續推動資訊通訊技術能力穩步提升。中國工信部下一步將著重「升級、迭代（換代）、深化」3個關鍵詞，推動資訊通訊行業「高質量發展」。

他針對換代表示，未來中國要加快推進6G技術研發，前瞻布局和培育針對6G的應用產業生態。加強下一代光通訊、量子資訊等研發布局。（編輯：邱國強/廖文綺）1150121