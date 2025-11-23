官媒稱工人為反日「無償加班」！小粉紅酸：低級紅高級黑

國際中心／張予柔報導



中共黨媒《光明日報》日前在頭版刊出一篇意在反擊日本首相高市早苗的評論文章，喊話稱工人為了回應「挑釁」，自願每月「無償多加5個班」。文章一出立刻引起中國網友炸鍋，痛批是把「把違法說成愛國」、「低級紅、高級黑」，甚至有人質疑作者是否是「日本間諜」。輿論翻車後，相關文章迅速下架。





《光明日報》副總編輯陳品高的一篇文章，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

《光明日報》22日頭版刊出副總編輯陳品高的署名評論文章，題為「傾心盡力，為我可愛的祖國」，宣稱高市早苗近期堅定挺台、拒絕收回「台灣有事」言論的立場，激起中國人民「愛國熱情」，甚至化作工作動力。文章用了部分留言，強調各行各業的人都以做好本職工作來回擊挑釁，更點名一名所謂「普通車工」表示，為了反擊高市，他向班組長申請「從本月起每月無償多加5個班」。文章最後稱「在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論立場，引起中國的不滿，官媒PO出高市照鏡子出現軍裝照，諷刺她踏上軍國主義。（圖／翻攝自Ｘ）

沒想到，這篇試圖激發中國人民反日情緒的評論，卻在社群平台大翻車。不少網友砲轟「無償加班」本身就違反《中國勞動法》，質疑官媒「連法律都不懂」；也有人表示文章的敘事方式彷彿十年前「口號式宣傳」，嘲諷說道「版本太老了」；更有網友痛批「這種表演式愛國才是真正的低級紅、高級黑」。

中國網友紛紛表示「這種表演式愛國才是真正的低級紅、高級黑」，更質疑寫這篇文章的作者是間諜。（圖／翻攝自微博）

因《光明日報》曾出現高層因涉日諜案遭判刑的前科，中國網友更以此調侃，「不愧是出過日本間諜的報社」，並呼籲國安單位「查一下作者是不是間諜」。隨著批評聲浪不斷升高，相關文章與轉載內容很快下架，但原文仍留在官網上，也有人在社群曬出實體報紙，戲稱「奇文應該留作紀念」。





