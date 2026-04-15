官媒給你看的不一樣！一邊遙遙領先一邊原地爆炸 北京機器人馬拉松笑翻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／綜合報導

京亦莊人形機器人半程馬拉松賽前測試爆出「翻車」醜聞，引發網路熱議。（圖／翻攝自X平台 @whyyoutouzhele）

北京亦莊即將舉辦人形機器人半程馬拉松，不料賽前測試卻爆出「官方宣傳」與「真實現場」的巨大反差！官媒釋出的畫面中機器人「健步如飛」，但現場民眾拍下的畫面卻是狂摔、卡頓，甚至當場零件爆炸噴火花。超糗的翻車實況讓網友笑翻狂酸「遙遙領先」、「真的是實機版與發布會版的差別」。

北京亦莊預計於4月19日舉辦一場盛大的人形機器人半程馬拉松賽事。主辦方在4月11日深夜進行了賽前全流程測試，沒想到測試畫面曝光後，竟因為官方與民間流出的影像呈現「兩種平行宇宙」，在網路上掀起熱烈討論。

廣告 廣告

京亦莊人形機器人半程馬拉松賽前測試爆出「翻車」醜聞，引發網路熱議。（圖／翻攝自X平台 @whyyoutouzhele）

在中共官媒《人民日報》發布的報導與影片中，多台人形機器人步伐穩健、流暢奔跑，被大力讚譽為「健步如飛」，展現出中國科技發展的強大正面形象。然而，就在官媒大肆宣傳的同時，現場觀眾用手機拍攝並流出的未剪輯原始影片，卻殘酷地揭露了大量的「大型翻車現場」。

畫面中可見，許多機器人在行進過程中突然失去平衡，慘摔在地；有的則是動作嚴重卡頓，宛如當機般原地定格；更誇張的是，還有機器人疑似系統異常，在奔跑中瘋狂抽搐、直直撞牆，甚至傳出零件當場爆炸並伴隨火花噴射的驚悚畫面。

更多三立新聞網報導

飯店全播特定台？獨派大老揭中國10項利多背後陰謀 點名國民黨協力者

不演了！中共惠台變飛彈嗆統一！李貞秀毀滅爆料民眾黨瘋傳 黃國昌糗了

買車前必看！這5款熱門油電車預計將會大降價 豐田與本田都光榮上榜

鄭習會這5人閉門午宴到底講什麼？蕭旭岑親自揭密：習近平最惦記這2人

