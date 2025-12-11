官媒追查「造飛機」怕人民造反？學者：扼殺中國民間科技發展

中國山東有間製麵廠，老闆還能自製飛機進行買賣，中國官媒日前深入追查，報導曝光後，地方政府展開相關調查。時事評論人徐全指出，或許官方有國防上的考量，但中國有那麼多的社會問題值得官媒深入調查，卻選擇探查一個會造飛機的製麵廠老闆，實為扼殺中國民間科技的發展。

製麵廠同時能製飛機 網友大讚是人才

中國央視日前披露，山東有家製作麵條的工廠，老闆同時以二手零件和生鏽螺絲製造飛機，並在農田試飛。報導指出，工廠主要在生產麵條，由於生產麵條的機床和製造飛機的機床可以通用，所以就找了幾個人成立飛機製作工作室，同時做起訂製飛機的生意。

廣告 廣告

在報導播出後，山東鄒平市宣布成立聯合調查組，到現場對曝光問題進行全面調查，並表示將在全鄒平市展開排查，發現問題嚴肅整改。

此舉引發中國網友熱烈討論，有人大讚這位老闆是人才，竟能在做麵條的機子做出飛機，也有人回應，終於知道愛迪生和特斯拉為什麼生在美國了；還有人說，一定要好好保護老闆，萬一哪天打仗了，想造無人機就不費事。

官方嚴正取締 恐憂「天下大亂」

中國時事評論人陸青表示，早年有人會自己組裝摩托車，現在有人會造飛機，對於官媒與官方特別關注此事，可以理解有其公共性危險的問題。

陸青：『(原音)比如說你高度能夠飛上3千，如果周圍10公里、50公里之內有一個飛機場，都是很危險的事，這個東西它有它的公共性在裡面了，央視要來管，當然有它的一些政策考量或各種各樣的考量，可是這一類的管制，哪怕他是有打壓性質，哪怕他是帶著威權色彩，他具備一定程度的合理性。』

文史學者徐全則提到，這些小型飛機的確可能提升官方的社會管制成本，並增加管制上的挑戰與難度。徐全：『(原音)官方其實我覺得他某個程度上是擔心這種東西一旦流入民間，當他不好控制的時候，他會擔心不可控的事件發生，我覺得他其實也有這個層面的考量。』

夢想乘風破浪 科技始終來自人性

不過，徐全指出，即使有國防上和社會管控上的考量，官方也沒必要嚴厲取締，此舉是在阻礙與扼殺民間的科技發展。徐全：『(原音)我們很多人都不會想到，如果不是這間生產麵條的工廠、這個老闆，他告訴大家說生產麵條跟製造飛機的機床是相同的原理，我們從來沒有想過這個問題，就是飛行這種概念離普通人真的非常非常遙遠，但因為這樣的民間科技、因為這樣的一個老闆存在，他告訴大家，你吃的麵條跟可以開上藍天、翱翔藍天的飛機，其實它們的原理是一樣的，當這個原理相同，你會發現很多科技其實離你是非常近的，是很生活化的。』

他談到，要將高檔奢侈的消費品變成大眾化的產品，這個過程有賴民間發揮創造力，進而將生產成本降低。他說，這次看到這家工廠賣出的小型飛機，價格約在8萬到10萬人民幣，就很便宜。

徐全：『(原音)你看微信上，大家都很喜歡，為什麼？因為每個人都有一個翱翔藍天的夢，就像汽車剛誕生的時候，每個人都希望自己有一台私家車，就像很多人也希望自己有私人遊艇，這樣的話，天上飛的、海裡遊的、地上跑的都有了，所以我覺得他滿足了人們這樣的需要，那就是用低成本的方式，能夠獲得現代文明社會一種生活的美的享受，他做到了。』

籲官媒比照此案 監督其他社會議題

徐全也強調，央視花那麼大的力氣去曝光這家工廠，全中國有那麼多社會議題值得去曝光，像是拐賣婦女兒童、貪官汙吏、食品安全、社會不公、貧富差距等問題，卻將媒體的監督力放在一個有民間創造力的工廠以及一位尋常的老百姓，令人非常遺憾，而山東官方大陣仗的調查，也有失中國「科技強國」的稱號。