官宣離婚9個月！陳曉暴瘦憔悴現身 新劇撞檔前妻陳妍希引熱議
今年2月，中國男星陳曉與台灣女星陳妍希正式宣布離婚，結束兩人之間8年婚姻。近日陳曉為央視新劇《大生意人》現身宣傳活動，媒體放出他疑似為戲「瘦到脫相」的照片，引發網友激烈討論「瘦好多啊」、「整個人都快認不出來了！」。另一方面，陳妍希的新劇《狙擊蝴蝶》則晚於《大生意人》約1週上檔，被陸媒冠以「前任夫妻新劇對打」的名頭，同樣引發討論。
陳曉主演的新劇《大生意人》是他時隔8年的古裝作品，今（25）日起在央視八台與串流平台聯合播出。《大生意人》是一部古裝商戰劇，陳曉飾演一名於晚清年間遭陷害流放的讀書人，在落難中憑藉智慧與縝密布局，建立屬於自己的商業帝國。
據了解，由於陳曉為這部戲主動減重超過10公斤，當他近日在宣傳活動現場現身時，一身黑色衣裝搭配狼尾頭造型，加上眉、眼、下巴激瘦到線條銳利的扮相，引起網友熱烈討論：「天吶！整個人都快認不出來了！」、「太瘦了得補補」、「憂鬱文藝氣質直接拉滿了。」
另一方面，陳妍希的新劇《狙擊蝴蝶》則改編自同名人氣網路小說，講述一名離婚女性在離婚低谷時，接到曾經資助過的鄉村少年的求助電話，從而發展出一段女性版「長腿叔叔」的故事，而她也在這段經歷中療癒自我，重新找回對生活的熱情。由於女主角與陳妍希在離婚經歷上的巧妙重疊，節目開播前同樣話題性滿滿。
由於陳曉主演的《大生意人》先於11月25日先上線。而陳妍希的新作《狙擊蝴蝶》也緊跟在後宣部定檔12月4日，兩劇先後僅相差10天，因此在陸網上掀起「前任夫妻新劇對打」的話題。
