官宣！陸批准逮捕少林寺前方丈釋永信 涉3大罪曝光
今年7月底，大陸河南少林寺前方丈釋永信爆出因涉嫌刑事犯罪、私生子等問題，接受多部門聯合調查，並被註銷戒牒。新鄉市人民檢察院今（16日）發布最新消息，釋永信涉嫌挪用資金等案被批准逮捕。
據《央視新聞》引述新鄉市人民檢察院消息，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。
據悉，釋永信於今年7月傳出被帶走調查，少林寺官方7月27日隨即證實，發布關於住持釋永信的情況通報，稱釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。中國佛教協會也發布聲明稱，同意對釋永信的戒牒予以註銷。
公開資料顯示，釋永信，俗名劉應成，1965年出生，安徽潁上人，是第九至十二屆全國人大代表、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。1999年，年僅34歲的釋永信成為少林寺史上最年輕方丈，帶領寺院進入具爭議的「釋永信時代」。他將這座千年古剎與網路潮流聯繫在一起，被冠以「少林CEO」稱號。
延伸閱讀
民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論
影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
其他人也在看
有片／野生屁孩鴿鐵皮屋頂爽玩溜滑梯 網笑瘋：免門票一直玩
從家裡的毛小孩到天上飛的鳥禽，偶爾都會展現出一些逗趣的脫序行徑，宛如屁孩一般。最近有位幸運的居民，在自家隔壁的鐵皮屋頂上，捕捉到一隻「搗蛋鬼鴿子」玩溜滑梯的爆笑瞬間，影片在網上曝光後，立刻引爆網友熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
少林寺前住持釋永信涉侵占、挪用資金、受賄 檢方批准逮補
中國「天下第一名剎」少林寺前住持釋永信，今年7月遭公安帶走調查，中國媒體今天（11/16）報導，經公安單位申請逮捕後，河南省新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。 太報 ・ 1 天前
火燒大樓「出入口擋逃生」 17住戶驚險獲救嗆傷送醫
彰化市中華西路一棟住宅大樓今(16)日清晨發生火警，火勢一度相當猛烈，擋住大樓出入口，民眾無法逃生，消防局也立刻派出52名消防人員搶救，每個樓層搜索，陸續救出17名受困的住戶，他們也因為嗆傷被送往醫院...華視 ・ 1 天前
文雅畜牧場芬普尼蛋流出 彰縣：檢方同意後全予銷毀
（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，被查出出貨給中市蛋行，中央社記者致電畜牧場陳姓業者遭拒；文雅畜牧場利用解除移動管制空檔出蛋，縣府表示，將等檢方同意後銷毀畜牧場內所有雞蛋。中央社 ・ 1 天前
不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地
台中市西屯區寶慶街50巷今(17)日凌晨1點多出現三輛改裝車「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂附近居民安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器試圖驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
歪腦筋動超快！龍山寺旁擺攤買個資 萬華警逮幕後主嫌揭動機
宜蘭縣1名黃姓男子，本月2日帶著4名小弟，一同前往台北市龍山寺旁擺攤，民眾只要提供雙證件，即可領取1000元，隔天黃男被約談到案；警方深入追查後發現，李男才是幕後主嫌，他為了某柏青哥店的會員獎勵，找了當兵同袍黃男協助購買個資，結果2人均被依違反個資法罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北離奇2死車禍！86歲翁騎單車遭撞送醫不治 機車男「自行就醫突身亡」家屬說話了
新北市新店區昨（15日）下午發生一起車禍事故，一名34歲男子騎乘機車行經民族路時，與一名騎著腳踏車要橫越馬路的86歲老翁發生碰撞，2人雙雙倒底，老翁當場昏迷、緊急送醫後仍宣告不治；機車男騎士當下意識清楚，還可以報警、自行前往就醫，豈料到了醫院急診室竟也突然昏迷倒地身亡！機車騎士的父親也不解表示，兒子平時身體健康都正常，「壯得跟牛一樣」，確切事發原因和死因將待檢警調查釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
少林寺前住持釋永信擁多名情婦、私生子！今再爆出侵占寺院資產 遭3罪正式逮捕
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導入佛門需四大皆空，不過中國擔任河南嵩山少林寺方丈逾25年的釋永信，今年7月底卻被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺廟資產，不僅如...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
涉嫌刑事案件 中國官方對釋永信批准逮捕
（中央社台北16日電）根據中國官媒報導，河南少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪案，日前官方決定對釋永信做出批准逮捕的決定。中央社 ・ 1 天前
共軍兩棲攻擊艦「四川艦」將海試 綠委示警：提高警覺 料敵從寬
大陸最新、最先進的兩棲攻擊艦「四川艦」在14日9時許，從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域，開展首次航行試驗任務；民進黨立委王定宇表示，面對共軍「四川艦」初步完成建造，台灣必須提高警覺，料敵從寬。中時新聞網 ・ 1 天前
馬路三寶？ 彰南路行人庇護島9度遭撞引熱議 公路局要求償
彰化市彰南路路口行人庇護島完工啟用至今已半年之久，不料接連傳出車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，經警方統計至今已多達9次，網友譏「三寶太多」，但也有人認為是設計瑕疵；公路局彰化工務段長廖志彬則指出，該宣導的、該改善的都做了，對於一再有車輛肇事，他們也感到無奈，不過由於受損的標誌自由時報 ・ 1 天前
鶯歌情侶步行穿越三公尺窄巷吃罰單 PO網質疑警拚績效引熱議
新北市一對情侶週末途經鶯歌文化路226巷一處不到三公尺窄巷，事後被三峽分局一名員警攔下，對兩人各開一張五百元罰單，當事人不滿Po網投訴，質疑警方在沒設置行人穿越道及行人號誌路口、未目擊舉發下，且態度不佳，三峽警分局澄清，本案為當事人行走無行人穿越道處跨越車道，且穿越時為綠燈，車流行進狀態，認定員警舉自由時報 ・ 1 天前
不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台
即時中心／廖予瑄報導不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 1 天前
警方善意勸告仍酒駕上路 男子酒測超標移送法辦
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化派出所員警於114年11月8日清晨巡經忠孝東路四段某巷弄內時，當 […]民眾日報 ・ 1 天前
陳其邁出席青創市集活動 "特製馬卡龍"贈許智傑笑到流淚
南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導高雄市長陳其邁雖然在公務上治軍嚴謹，但私下卻常被網友笑稱是"陳三歲"，週六出席青創市集活動，體驗手作馬卡龍，卻硬是把奶油擠成了特殊的形狀，還要許智傑吃下去，最後自己笑到流眼淚，影片迅速爆紅，網友笑說，陳三歲果然又出來鬧事了。民視 ・ 1 天前
ChatGPT Go爆大量帳號被鎖！ 台網友「翻牆領印度優惠」遭停權：免費的別亂用
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導OpenAI近日在印度推出限時免費的「ChatGPTGo」訂閱方案，本意是讓當地用戶以零成本體驗12個月的服務。然而，台灣社群上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
胡宇威前女友回歸！他無奈陷兩難 自曝表面冷靜卻超想逃
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）迎來劇情最高潮。劇中，姚以緹在雨中落淚、深情...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 16 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 2 小時前