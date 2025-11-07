官宣！陸第三艘航母「福建艦」正式入列 習近平登艦視察

《新華社》今證實，大陸第三艘航母、也是首艘採用電磁彈射型的航母福建艦，5日在海南省三亞市軍港舉行入列授旗儀式，大陸國家主席習近平出席並登艦視察。

習近平出席福建艦入列儀式。（圖/新華社）

報導表示，這場儀式於5日下午4時30分舉行，共有來自解放軍海軍部隊和航母建設單位代表共2000多人參與，習近平向福建艦艦長授予軍旗，氣氛隆重熱烈。

報導指出，儀式結束後，習近平登上福建艦聽取簡報，了解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統等，並觀看艦載機彈射放飛流程展示。而福建艦的飛行甲板4道阻攔索、3個彈射起飛位格外醒目，包括殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機依次停放。

報導表示，習近平還前往艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運行情況，他並進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上簽名。報導指出，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他並按下彈射按鈕，「甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏」。

報導表示，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航空母艦，也是第三艘航空母艦，舷號為18，2022年6月下水命名，該艦由大陸完全自主設計建造，「其電磁彈射技術處於世界先進水平」。

