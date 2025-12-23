官方來了！美國隊長回歸《復仇者聯盟5》 末日崛起他還當爸了

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威明年底壓軸鉅獻、第5部《復仇者聯盟》電影《復仇者聯盟：末日崛起》首支長1分25秒的超前導預告，先前已隨著《阿凡達：火與燼》的上映在部分戲院登場，不過仍有不少影迷表示沒有在戲院看到。而就在昨晚，漫威影業也正式於網路釋出該預告，克里斯伊凡回歸扮演粉絲熟悉的「美國隊長」史帝夫羅傑斯，正式宣布回歸。

預告中也揭露美國隊長已成了父親，只見史帝夫羅傑斯騎著重機來到一間屋子，整個片段沒有對白，只伴隨著《復仇者聯盟》的主題旋律，他抱著一名新生兒，神情中滿是震撼與感動。

他也從一個儲藏空間中取出自己的美國隊長戰服，凝視片刻，彷彿回望過去的人生。預告最後在黑畫面上浮現文字：「史帝夫羅傑斯將再度於《復仇者聯盟：末日崛起》回歸。」

儘管克里斯過去曾表示自己「開心退休」，不打算再回歸飾演美國隊長，但外媒去年即指出，他將為本片回鍋演出。此外，《復仇者聯盟：末日崛起》的第二支以雷神索爾為主角超前導片段也已於美國戲院曝光，影片長度據悉一樣長，台灣方面相信很快也會在戲院看到，然後可以期待漫威一樣速速放上網讓影迷一解想看之苦。《復仇者聯盟：末日崛起》預計2026年12月16日在台上映。

《復仇者聯盟：末日崛起》第一支超前導預告：

