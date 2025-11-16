官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配合官方政策，宣布符合條件的日本機票可免費退改，目前已有不少大陸網友上網分享將赴日機票成功退票。

極目新聞報導，大陸多家航空公司14日宣布，出發日期在12月31日之前且符合相關條件的機票，可予以免費退改處理；春秋航空15日也發布關於日本航線非自願退改規定的通知。不過，全日空、日航等日本航空公司並未跟進。

廣告 廣告

報導引述大陸多名網友發文分享，通過線上旅遊平台「攜程」預訂的赴日機票已經退票成功。退款介面顯示，因日本航線客票特殊處置方案，攜程接到航空公司通知，本次免收退票費。對此，攜程客服稱，涉日機票確實有特殊處置方案，但需符合具體的時間和地點規定，並不是所有航空公司都有免費退改服務，目前只有大陸多家航空公司有特殊處理政策。

也有大陸網友表示，自己是在「飛豬」平台購買的境外航空公司赴日的機票，選擇退票時，出現了「因日本航線影響特殊退票」這一選項，但目前還沒退票成功，因為系統提示，平台還要向航空公司確認最新的退票規則，需耐心等待。飛豬平台客服人員稱，只要涉日航線，均會在退票原因中顯示「因日本航線影響特殊退票」，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。

華夏時報報導，上周剛在某旅遊平台購買11月底全日空航空公司機票的旅客表示，因為看到全日空航空旅遊促銷，便花費人民幣近萬元購買行程，但看到大陸官方發布避免赴日提醒後，出於謹慎考慮要取消行程，但平台客服稱，機票退訂要詢問航空公司，而酒店則是無法退訂，他只能按原定行程出發。

據日本國家旅遊局（JNTO）統計，2024年全年中國大陸訪日遊客人數達到698萬1,200人次，年增187.9%，位居各國遊客之第二位（僅次於韓國881萬7,800人次）。中日關係近期惡化，對於大陸民眾赴日旅遊的實際影響仍待觀察。

【看原文連結】

更多udn報導

陸若報復高市言論有4招 彭博：日本恐孤軍奮戰

6旬男中1.2億樂透卻陷惡夢 最後全投入保單

挑戰紅毯最大尺度 薔薔全透視裝辣翻走鐘獎

台灣小吃店「紅色綁繩」叫啥？ 冷門名稱曝光