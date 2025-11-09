官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門

記者林宜君／台北報導

前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。

吳亦凡自入獄已逾4年，近期有中國知名娛樂博主爆料稱，吳亦凡因「長期拒絕進食」導致身體衰弱，不治身亡。此言一出，立刻登上微博熱搜。然而，北京朝陽區公安局對此尚未回應，官方與主流媒體亦提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，強調散布謠言恐觸法。事實上，吳亦凡目前仍服刑於北京的指定監獄，並無可信消息顯示他死亡。

吳亦凡於2014年退出韓國男團EXO後，回到中國發展音樂與影視事業，一度成為高人氣偶像。2021年，網紅都美竹揭露吳亦凡涉嫌以「選女主角」為名誘騙女性、灌酒並性侵，甚至涉及未成年少女，引爆全國輿論。經北京市朝陽區人民法院審理，判決確認吳亦凡在家中性侵3名醉酒女子，並舉辦多人性派對。法院最終判處吳亦凡13年有期徒刑，期滿後將驅逐出境，吳亦凡提出上訴，但已遭駁回。

吳亦凡入獄後生活相當低調，所有相關訊息皆受到高度保密。更傳出吳亦凡的母親與表妹因涉嫌洗錢與逃稅問題遭調查，母親甚至被拘留，令吳亦凡失去唯一的親人探視。如今「獄中死亡」的傳言未經官方確認，卻在網上不斷擴散，引發兩極討論。部分網友呼籲等待官方說明，避免再次陷入「假新聞漩渦」。

