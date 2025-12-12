官方抵制日本有效？外媒：中國人照吃壽司郎、照買優衣庫

2025年12月6日，日本迴轉壽司「壽司郎」在中國上海開幕顧客瘋狂，部分民眾最等上14小時才能吃到。翻攝網路



日本首相高市早苗上月初發表「台灣有事」言論後，中國祭出一連串經濟反制措施，要求民眾抵制赴日旅遊，以及限制日本水產品進口等。不過外媒觀察指出，中國消費者仍搶買Uniqlo，連鎖迴轉壽司品牌店外也大排長龍。

「彭博新聞」報導，上海近日開幕兩間壽司郎（Sushiro）分店，完全未受中日緊張關係影響，排隊人數一度多到得等14小時才能入店。

遠從福建來的22歲奧斯卡（Oscar）受訪時因議題敏感而選擇使用英文名。他說：「我尊重政府決策，但這不是政治問題，我只是來吃飯。」

廣告 廣告

除了壽司郎外大排長龍，日本平價服飾品牌Uniqlo（優衣庫）的買氣也不受影響。一名年約50多歲的劉小姐說：「我和國家站在一起，但我不認為目前的情勢有糟到必須停買日本商品。反正這裡的衣服也都是中國製造。」

另一名來購物的陳小姐則說，她因擔心安全而取消了赴日旅遊計畫。她表示：「我看到網路影片，有日本人問中國觀光客為什麼來這裡。」

不過陳小姐也說，中日關係惡化不會影響她的消費習慣，因為仍有購買較高品質衣服的需求。

根據電商數據分析公司「杭州知衣科技」，這波中日緊張情勢爆發後，中國最大網路購物平台「天貓」上的日本大型品牌營收並未受到影響，包括Uniqlo、無印良品、資生堂、Sony和Panasonic的銷售業績甚至不減反增。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）中國和東北亞事務高級分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）認為，高市言論引發的怒火對一般中國老百姓來說「太過抽象」，若過份煽動民間怒火「恐引發難以預測的結果，讓政府難以掌控」。

上一次中日關係陷入危險谷底時為2012年，當時日本政府將釣魚台「國有化」，中國爆發強烈仇日情緒。當時全中國有42間Uniqlo門市暫時關閉、日本連鎖超商Aeon關閉位於廣東省和山東省的30間門市。當時有人開著豐田汽車出門遭到攻擊。

報導說，這次中國官方似乎有意避免引發更大的民間仇日情緒，以免失控。

不過中國復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，這波緊張情勢仍可能升級。他說：「如果高市不調整在此議題上的立場，中國很可能會加大施壓。到時候再看看會發生什麼事吧。」

更多太報報導

美日防長通話矢言加強合作 指中共雷達照射事件「加劇緊張」

快訊／日本青森外海又發生規模6.7地震 發布海嘯警報

淡化美軍B-52參與美日演習 白宮：川普和中日都友好