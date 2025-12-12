官方照「帥到像AI！」新任駐馬紹爾大使近照曝光 網友笑翻

新任馬紹爾群島共和國特命全權大使徐蔚民的官方照片，被網友指「帥到以為是AI」。（翻攝駐馬紹爾群島共和國大使館官網）

新任馬紹爾群島共和國特命全權大使徐蔚民日前正式，官方照片近日曝光，被網友狂讚：「帥到以為是AI」。不過，有網友翻出他近年的生活照，笑說：「還真的是AI。」

年輕形象照 vs. 近年生活照 網友為何全笑翻？

徐蔚民於當地時間12月1日上午，向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。駐馬紹爾群島大使館在臉書公開他的官方形象照，立刻吸引網友留言：「帥到我以為是AI照片」「大使怎麼這麼帥」「大使這麼帥沒有犯規嗎」「好像大明星」。一名友人留言：「差一點認不出來～大使超帥的」釣出徐蔚民本人親自回覆，向對方道謝。

不過，有人表示，官方照是徐蔚民年輕時的照片，並貼出他現在的模樣。網友說：「公布的照片應該有修圖。」更有人在Threads上貼出不少他的近照，可見他留有鬍子、戴眼鏡，說道：「果然是AI」「哈哈哈這個照片太真實了」「這同個人？到底是哪張修太多」。

網友在Threads分享徐蔚民近年的生活照（左圖，翻攝Threads）。他曾擔任駐泰代表處副代表，曾到彰化基督教醫院致詞。（右圖，翻攝彰基官網）

有網友貼出徐蔚民（左）現在的樣貌。（翻攝中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands 臉書）

駐處表示，海妮總統在接見時，歡迎徐蔚民大使來到馬紹爾群島，指該國位居中西太平洋要衝，戰略位置關鍵。徐蔚民則轉達總統賴清德與全體國人的信任與託付，強調將與館內同仁攜手，持續在安全、醫療、永續發展與海洋等議題深化合作，進一步鞏固台馬邦誼。

我國與馬紹爾群島於1998年11月建交，今年甫慶祝建交27週年。徐蔚民於11月30日抵達首都馬久羅，隔日即呈遞國書，象徵馬國政府對雙邊關係的高度重視。

徐蔚民也分享，自己近30年的外交生涯與馬紹爾群島緣分深厚，初入外交部時的第一項任務，便是協助1998年台馬建交記者會。他形容此次再度回到馬國，「不只是老朋友，更像是以馬紹爾群島大家庭一份子的身分遠遊歸來」，盼持續為兩國關係注入新動能。

