官方秒被打臉！稱《英雄聯盟》新角「無視犽宿風牆」...實測出爐玩家全笑翻
日前《英雄聯盟》官方替即將上線的新英雄洛克推出技能介紹影片「英雄聚光燈」，讓玩家們能夠在洛克推出之前就搶先看到他的技能，如此一來在正式上線時大家就能更輕鬆上手。影片中也特別提到洛克的大絕與另一個英雄犽宿之間的互動效果，結果馬上被社群
Bug 測試員創作者直接貼出測試伺服器（PBE）的實測片段打臉，「你們確定嗎，Riot？」
一直以來，犽宿在《英雄聯盟》中的一大特色就是他的 W 技能「風牆鐵壁」能用風牆抵擋各種遠方飛來的投射物，例如伊澤瑞爾、吉茵珂絲、凱特琳等英雄的大絕，直接讓這些投射物消失，也無法造成任何效果。而在日前《英雄聯盟》新英雄洛克的「英雄聚光燈」中就有特別提到這點，官方特別指出洛克大絕「芻靈疆域」丟出的圖騰並不會被犽宿的風牆阻擋，會直接穿過去展開區域。
然而，國外《英雄聯盟》創作者 Vandiril 馬上上傳他自己在測試伺服器（PBE）中的實測片段，結果遊戲中的洛克大絕直接被犽宿的風牆鐵壁抵銷，斬殺領域也沒出現，讓 Vandiril 發文表示，「你們真的確定嗎？Riot」
貼文底下也吸引許多網友討論，會不會是介紹影片中犽宿的風牆放歪了，也有人指出，根據常理來說洛克的大絕本來就會被擋住，「明顯是投射物阿」，還有網友直接用犽宿的語音來開諧音玩笑：「他的名字或許是洛克（Locke），但犽宿有鑰匙。（犽宿的語音聽起來很像 Has a key）」，但無論如何，至少這次 Vandiril 又成功幫 Riot Games 的開發團隊找到 Bug 了，等到下個版本洛克正式推出時應該就能被解決了…吧？
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