官方突感性發文網哭「大怒神」再見 六福村親揭「新計畫」再戰28年

新竹「六福村」經典自由落體設施「大怒神」，自1998年啟用至今已陪伴遊客28年，成為園區最具代表性的遊樂設施之一。官方近日宣布，將為大怒神進行維修與重新彩繪，除外觀設計全面翻新外，亦將加入全新的燈光配置與投影效果，打造全新視覺體驗。

六福村創立於1979年，是台灣知名的複合式樂園，結合了阿拉伯皇宮、美國大西部、南太平洋非洲部落等4大異國風情主題村，提供雲霄飛車「笑傲飛鷹」、「火山歷險」、自由落體「大怒神」等30多項遊樂設施，以及亞洲第一個開放式野生動物園，可乘坐猛獸巴士近距離觀賞動物，還有夏日限定的「六福水樂園」，並有「關西六福莊」生態旅館可入住體驗。

不過，六福村昨天在臉書發文表示，大怒神自1998年啟用至今，已陪伴我們28年，同時也陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗，每一次天災後，它依然挺立在那裡，繼續守護著每一個來到六福村的人。

六福村也特別感謝長年維護設施的工程師與技術人員，28年來日復一日進行檢修與安全把關，讓大怒神能穩定運作，陪伴無數家庭留下歡笑與回憶。園方也透露，近期將為大怒神「重繪新面容」，未來大怒神將以嶄新外觀亮相，同樣的刺激、更多的精彩，大怒神不會消失，它只是要以全新的姿態，繼續陪伴下一個28年，迎接下一代的歡笑與尖叫。





貼文曝光後，引發大批網友留言感嘆：「大怒神再見了」、「這是高中的回憶」、「我陪伴它度過了21個年頭、期間有好多好多精采的故事發生、現在想想感觸很深啊！」、「希望趕快回來~ 不然我都快過了敢坐的年紀了」、「期待我孩子能玩新一代的設施」。同時，也有網友關心未來大怒神的維修規劃。





對此，園方說明，大怒神將進行重新彩繪，除外觀設計全面翻新外，也會加入全新的燈光配置與投影效果，打造全新視覺體驗。（責任編輯：王晨芝）