官方線冒白煙！iPhone充電孔燒黑 他怒：要我自費近2萬修
近期一位民眾使用原廠充電線為iPhone 16 Pro充電時，竟發生充電線短路燒焦冒煙的意外，甚至導致手機充電孔變黑損壞。當事人向Apple官方客服求助後，工程師判定是因灰塵進入充電孔導致短路，屬人為因素而非保固範圍，需自費19500元維修。此事件引發當事人不滿，認為使用原廠配件卻發生如此問題，應屬官方責任。手機維修專家則指出，若手機仍能正常開機，更換充電排線約花2000至3000元即可修復。
這名使用者表示，事發時他正在為使用僅6個月的iPhone 16 Pro充電，突然間充電線開始冒出白煙，並伴隨一股濃濃的燒焦味。他立即拔掉充電線，但仍被燙到。事後檢查發現充電線已整條燒焦變形，手機的充電孔也變黑了。
由於手機尚在半年保固期內，當事人隨即聯絡Apple客服尋求協助。然而，工程師檢查後判斷是因為灰塵進入充電孔導致短路，屬於人為因素，不在保固範圍內，需自費19500元維修。這讓當事人感到非常不滿。
當事人強調，他每天都會用吸塵器清潔家中環境，認為灰塵入侵的可能性不大。他表示：「我其實是每天都會吸塵，就拿吸塵器吸地板，我覺得是灰塵也不太可能。」他還補充說，所使用的充電頭都經過認證，而且同一條充電線用在其他手機上也沒有問題，只有iPhone出現這種情況，讓他無法理解。雖然不能接受官方的回覆，但因為急需使用手機，他只能再花39000元重新購買一支。
手機維修業者周信宏解釋，灰塵進入充電孔除了與環境有關，使用習慣也會產生影響。若習慣將手機放在口袋中，棉絮就容易進入充電孔，而Type-C接口比Lightning接口更容易入塵。他指出：「Type-C的角落會勾棉絮，有時候拿尖的針倒著挖開就出來。」他還提到，若手機仍能正常開機使用，只需更換充電排線，費用約2000至3000元就能修復。
3C達人Tim哥則表示，這種因入塵導致手機燒焦的情況其實相當罕見。他建議：「反而你可能每個月的時候，你就要記得清一下你的那個線頭跟手機的充電孔。」雖然不排除可能是iPhone本身線材問題，但當事人也表示，未來會在充電時更加注意，避免類似情況再次發生。
更多 TVBS 報導
不解「iPhone電池健康度下降就換手機」 網揭3原因：要換要快
回收舊機「平台價差5千」？ 果粉：現金、紅利不同
iPhone 17怎麼挑？3族群買Pro Air最適合這類人
蘋果不修了！3款MacBook列入停產清單 這款iPhone也淘汰
其他人也在看
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 1 天前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 10 小時前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站 悠遊卡推6種乘車支付方式
北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】 每次講到 iOS 更新，大家一定都會問：「這次有什麼不一樣？到底值不值得升級？」 但是，我可以很篤定地告訴你，這次 iOS 26.1，只蘋果迷 ・ 1 天前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠
政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。民視 ・ 3 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。Yahoo Tech ・ 7 小時前
蘋果Apple Intelligence 功能即日起釋出「繁體中文」版本｜12項新功能一次看
在 iOS 26.1、iPadOS 26.1、MacOS Tahoe 26.1 開放升級後，Apple Intelligence 即日起新增支援包含繁體中文在內的八種語言。Apple Intelligence 提供深度整合的 AI 功能，例如「即時翻譯」、視覺智慧、「書寫工具」、影像生成工具、「照片」中的「清除」功能等，功能橫跨 iPhone、iPad 和 Mac。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 16 小時前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用戶可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech ・ 1 天前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 5 小時前
Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌
realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模Cool3c ・ 1 天前
搭機注意藍牙耳機新規定！華航、長榮、虎航、立榮、華信即日起禁止託運
出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 20 小時前
聯發科攜手歐洲太空總署 完成R19衛星寬頻實網連線
（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科今天宣布，與歐洲太空總署、Eutelsat及工研院等合作，完成符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。中央社 ・ 1 天前
4G吃到飽恐被聯合下架？ 王鴻薇喊話NCC：1700萬用戶資費恐暴增
4G吃到飽恐被聯合下架？ 王鴻薇喊話NCC：1700萬用戶資費恐暴增EBC東森新聞 ・ 1 天前
上海兄弟「撞臉」中信兄弟 中信育樂：不知情｜#鏡新聞
中國為了發展棒球，成立中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中有一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前