官方線冒白煙！iPhone充電孔燒黑 他怒：要我自費近2萬修

蘋果官方線突然狂冒白煙。（圖／民眾提供）

近期一位民眾使用原廠充電線為iPhone 16 Pro充電時，竟發生充電線短路燒焦冒煙的意外，甚至導致手機充電孔變黑損壞。當事人向Apple官方客服求助後，工程師判定是因灰塵進入充電孔導致短路，屬人為因素而非保固範圍，需自費19500元維修。此事件引發當事人不滿，認為使用原廠配件卻發生如此問題，應屬官方責任。手機維修專家則指出，若手機仍能正常開機，更換充電排線約花2000至3000元即可修復。

蘋果官方線突然狂冒白煙。（圖／民眾提供）

這名使用者表示，事發時他正在為使用僅6個月的iPhone 16 Pro充電，突然間充電線開始冒出白煙，並伴隨一股濃濃的燒焦味。他立即拔掉充電線，但仍被燙到。事後檢查發現充電線已整條燒焦變形，手機的充電孔也變黑了。

廣告 廣告

由於手機尚在半年保固期內，當事人隨即聯絡Apple客服尋求協助。然而，工程師檢查後判斷是因為灰塵進入充電孔導致短路，屬於人為因素，不在保固範圍內，需自費19500元維修。這讓當事人感到非常不滿。

當事人強調，他每天都會用吸塵器清潔家中環境，認為灰塵入侵的可能性不大。他表示：「我其實是每天都會吸塵，就拿吸塵器吸地板，我覺得是灰塵也不太可能。」他還補充說，所使用的充電頭都經過認證，而且同一條充電線用在其他手機上也沒有問題，只有iPhone出現這種情況，讓他無法理解。雖然不能接受官方的回覆，但因為急需使用手機，他只能再花39000元重新購買一支。

蘋果官方判斷是線進灰塵。（圖／民眾提供）

手機維修業者周信宏解釋，灰塵進入充電孔除了與環境有關，使用習慣也會產生影響。若習慣將手機放在口袋中，棉絮就容易進入充電孔，而Type-C接口比Lightning接口更容易入塵。他指出：「Type-C的角落會勾棉絮，有時候拿尖的針倒著挖開就出來。」他還提到，若手機仍能正常開機使用，只需更換充電排線，費用約2000至3000元就能修復。

不小心入塵害手機短路原因。（圖／TVBS）

3C達人Tim哥則表示，這種因入塵導致手機燒焦的情況其實相當罕見。他建議：「反而你可能每個月的時候，你就要記得清一下你的那個線頭跟手機的充電孔。」雖然不排除可能是iPhone本身線材問題，但當事人也表示，未來會在充電時更加注意，避免類似情況再次發生。

更多 TVBS 報導

不解「iPhone電池健康度下降就換手機」 網揭3原因：要換要快

回收舊機「平台價差5千」？ 果粉：現金、紅利不同

iPhone 17怎麼挑？3族群買Pro Air最適合這類人

蘋果不修了！3款MacBook列入停產清單 這款iPhone也淘汰

