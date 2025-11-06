官方臉書遭駭！大頭照被換、標記在美國 北市文化局：已聯絡Meta並報警

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北市文化局的官方臉書今(6)日遭駭，大頭照被換成一名男子，並標記位在美國芝加哥。對此，台北市文化局緊急公告，表示目前無法正常運作，已聯絡Meta公司依法申訴，並報警及通報相關局處處理。

不少網友稍早點開北市文化局的臉書，發現不僅大頭照、封面照被換，還被駭客標註位在美國伊利諾州芝加哥，直呼傻眼，這也被盜用，還有人標註數發部。

而北市文化局也表示，本局臉書專頁受駭客影響，目前無法正常運作，已聯絡臉書Meta公司依法申訴並報警及通報北市府資訊局、數位部資通安全署處理，近期如民眾收到本局臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺，並主動與本局確認(27208889轉3520)，以免受騙。

原始連結







更多華視新聞報導

提升社群安全 Meta青少年帳號擴及臉書與Messenger

Meta新款Ray-Ban智慧眼鏡亮相 支援AI、內建螢幕

大義滅親！母破門見兒與友吸毒 報警盼子脫離毒海

