官方要賣HK$449，某寶即日上新只需 13.8? 連 Apple 都頭痛山寨問題

文章來源：Qooah.com

馬年臨近，Apple 官網同步上線了專為 iPhone 17 系列與 iPhone Air 製作的馬年定制手機殼，售價 HK$449 的定價引發市場熱議。這款官方配件由知名藝術家陳粉丸聯袂設計，將鮮明藝術風格與透明防護技術融合，採用 FlexQuartz 混合材料製作，且兼容 MagSafe 磁吸功能，成為Apple新年限定外設的亮點產品。

然而消費者發現，這款官方定價不菲的手機殼，在國內電商平台已出現大量低價仿品，售價普遍集中在 13.8 元至 35 元(人民幣。下同)之間區間，部分商家甚至打出「新客專享 1.1 元起」的優惠，疊加店鋪立減、紅包抵扣等活動後，最低價僅需 10 元左右，價格不足正品的四十分之一。這些山寨品大多標注「官網同款」，宣稱適配多款 Apple 機型，其中支援磁吸功能的版本價格略高於普通款。

面對低價仿品的泛濫，部分賣家直言不諱地承認，仿品僅圖案與官網相似，物料選用和打印色彩均存在細微差異，與正品存在明顯區別。對此，Apple 客服回應稱，直接復刻官方設計的行為並不合法，正品依託品牌設計權受法律保護，但由於電商平台商品流通複雜，市場管控存在一定難度。

目前，這款低價山寨品已登上部分店鋪手機保護殼熱銷榜，近 30 天有 400 余人瀏覽咨詢。一邊是官方強調設計版權保護，一邊是低價山寨品持續熱銷，這場圍繞馬年手機殼的「價格大戰」，也折射出高階品牌外設與平價山寨品之間的市場博弈。