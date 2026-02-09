官方親自打臉蕭旭岑「只比科長大一點」說！美國務院：谷立言充分代表美政府

即時中心／徐子為報導

國民黨副主席蕭旭岑6日受訪時稱，「美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在美國國務院（the U.S. State Department）體系中，只是比科長大一點而已，他搞不好連司長都還不是」，引發爭議。對此，美國國務院今（9）天表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。

谷立言日前表態，支持行政院版的8年1.25兆國防特別預算，蕭旭岑日前受訪時稱，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」。



媒體《中央社》報導引述一名美國國務院發言人說法，他指出，根據《台灣關係法》，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。



根據AIT網站資訊，谷立言於2024年7月抵台履新，這是他第3度派駐台灣。他前一份職務為美國駐日本東京大使館公使。





