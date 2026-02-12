官方認證「古董」？《33號遠征隊》美術集質感太強，海關誤認是走私文物扣押

由 Sandfall Interactive 開發的回合制 RPG 新作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）獲獎無數，而其精緻美術風格卻在最近意外獲得了來自「伊拉克官方」的另類認證。一名玩家 Ahmed15252 最近在 Reddit 上分享了一段趣事，他購買的鐵盒典藏版中，一本精裝的美術集被懷疑是「古代文物」遭海關扣押。

因為仿舊的外觀，被誤認為是文物。（圖源：光與影:33號遠征隊／ Sandfall Interactive）

該玩家在入境伊拉克時遭到海關攔下，原因居然是這本《光與影：33號遠征隊》美術集看起來「太像古代文物」，被懷疑涉及非法走私。主要原因是這本美術集封面的仿古質感、內頁的神秘符號以及整體散發出的「古老氛圍」的設計所誤導，被海關判定有可能是一本珍貴的歷史古籍。

為了釐清真相，海關甚至正式展開鑑定程序，將這本遊戲周邊移交給伊拉克博物館和技術委員會進行專業調查，以確認它真的只是一本現代印刷的遊戲書，而不是剛出土的某個失落遺物。

儘管花錢購買的商品被扣留令人沮喪，但這名玩家還是很幽默的看待這次遭遇，戲稱這是「10/10 的體驗，下次肯定還會不小心進口歷史文物」。這起烏龍事件也被不少網友笑稱根本是對美術團隊的最高讚譽，畢竟能把遊戲周邊、美術設計製作到讓政府機關誤認為是古董，足以證明該作美術上的驚人水準。