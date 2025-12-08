官方認證C結局是正史？麥可滿頭白髮將回歸《GTAO》，三巨頭終於團圓！

Rockstar Games 正式宣布，《GTA Online》（俠盜獵車手Online）將於 12 月 10 日推出全新內容更新「山中安居」（A Safehouse in the Hills），同步登陸 PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X／S 平台。而這次更新的最大亮點，莫過於《GTA5》單機劇情的三大主角之一「麥可」（Michael）驚喜回歸。預告片中顯示，麥可雖然頭髮斑白、顯露老態，但他與妻子亞曼達似乎又遇到了困難，所以他們將尋求玩家的協助，解決威脅到他們平靜生活的陳年舊帳。

麥可回歸！代表正使是圓滿大結局。（圖源：Rockstar Games）

根據官方說明，本次更新的核心焦點在於讓玩家體驗攀上犯罪生涯巔峰後的極致奢華，通過全新登場的 3 間「碧林豪華地產」，玩家終於能在洛聖都最尊貴的地段購置屬於自己的頂級豪宅。這些宮殿般的住處不僅擁有讓人驚嘆的景觀，還提供多樣化的客製化選項，讓玩家能自由打造彰顯個人地位的勝利紀念碑。

新推出的豪宅配備了先進的 AI 助理，協助玩家處理各項個人事務；豪宅內部設施極盡奢華，包含私人沙龍、專屬的寵物屋、豪華獎盃櫃以及可展示收藏的車庫與載具展示台。在玩法內容方面，除了有對抗大規模監控網路的全新冒險任務外，官方更推出了功能強大的「任務製作器」，開放玩家使用複雜的遊戲機制、自訂目標與角色佈局，設計並發佈屬於自己的原創任務，為社群帶來更多元且公平的遊戲體驗。

載具陣容部分，本次更新將帶來多款頂級新車，其中 GTA+ 會員可獲得全新超跑「威皮 FMJ MK V」的搶先體驗權。此外，遊戲也將新增各類執法車輛、甩尾車款，並讓更多載具（包含非武裝飛行載具）支援飛彈鎖定干擾器，提升防禦能力。官方也提醒玩家把握最後的活動機會，只要在 12 月 7 日前完成指定的「新上市」任務，即可解鎖高達 200 萬 GTA 遊戲幣的豪宅購買折扣，並獲得免費的絕品反叛者跑車及額外百萬獎金，為即將到來的奢華生活做好準備。

而隨著《GTA6》預計於明年 11 月發售，這次讓經典主角麥可回歸的操作，被社群視為 Rockstar 給予老玩家的一份告別禮物。而有趣的是，先前富蘭克林與崔佛，早就相繼在線上模式登場過，麥可的現身終於補齊了「三巨頭」在線上模式的最後一塊拼圖。這也代表《GTA5》劇情多結局中，唯一 3 名主角存活的「寧死不屈」C 結局才是官方的正史，為長達十年的洛聖都冒險畫下一個圓滿的句點。