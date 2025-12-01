官方酒後墜樓蓋牌！于朦朧爆肛殘液、口無牙、切右耳 陸委會報告出爐

娛樂中心／綜合報導

于朦朧死因成謎，各種傳聞滿天飛，陸委會調查報告出爐。（圖／于朦朧小紅書）

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。針對傳聞滿天飛，陸委會報告顯示，中共「數位極權」模式出現破口，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，更讓整起事件爭議延燒海外社群。

于朦朧突然墜樓離世，官方定調酒後墜樓死亡，但隨著各種影片、音檔流出，各種傳聞從未間斷，因為拒絕潛規則遭虐殺，亦或吞下存取證據隨身碟被剖肚亡，至今皆尚未獲得證實，不只傳出肛門殘留體液，還流出「驗屍報告」，近日于朦朧耳朵側寫更成了討論焦點。

于朦朧參加「追光吧！哥哥」綜藝節目時，有網友于朦朧的右耳怪怪的。（圖／翻攝自李沐陽新聞看點YT）

《李沐陽新聞看點》YT針對網友扒出于生前參加「追光吧！哥哥」畫面，質疑他的右耳與臉頰的連接處有一條黑線，懷疑是被切掉一隻耳朵，後來的耳朵是「接」上去的，主持人表示：「不確定網友是否真實，但大家可以比對判斷一下」，甚至後續又傳出生前戴電子腳鐐，遭到監控的傳聞。

于朦朧被爆生前穿大尺寸鞋是因為長期被裝上GPS電子腳鐐。（圖／翻攝自網路）

各種傳聞如雨後春筍般冒出，社群、YT更繪聲繪影講述，只是自始至終都未得到官方證實。陸委會在最新情勢季報中表示，于案凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口，而中共對網路的維穩，更讓于朦朧案爭議持續延燒至海外社群平台，以躲避言論封控。

報告中提及，由於許多與中共高層有關的負面新聞四處傳播，中共官方立即啟動維穩封控，全網刪除相關資訊和貼文禁止追查，「數位極權」已經出現許多破口，如同其對各種抗爭所採取的鎮壓和封控，事實上正面臨資源嚴重耗損、顧此失彼的窘境。



