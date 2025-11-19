官田凌波渡頭休閒農業區秀成果

官田「凌波渡頭」休閒農業區成果發表，展現休區一年來的執行成果。 （市府提供）

記者黃文記∕官田報導

官田區以「菱角之鄉」聞名，市府近年積極輔導其農村轉型，朝向兼具產業發展與觀光休閒的方向邁進。十九日上午於胡蘆埤自然公園舉辦「凌波渡頭休閒農業區成果發表」暨「菱魂良品」啟用儀式，展現休區一年來的執行成果，包括休閒農業區官方網站上線、特色遊程推出以及全新在地品牌「菱魂良品」的首度亮相。

活動中同步發表「官田菱角遊學小旅行」與「凌波農村慢遊路線」兩大創新遊程，串聯官田豐富的自然景觀、農村風貌與體驗活動，邀民眾走進田間、走進菱鄉，感受官田獨有的農遊魅力。

市長黃偉哲表示，官田擁有豐富的水域生態環境與獨特的菱角文化，是台南最具代表性的農業聚落之一。市府積極輔導具潛力的地區發展成休閒農業區，期望結合傳統農業與休閒旅遊服務，打造具故事性與地方特色的產業。此次「菱魂良品」品牌的誕生，不僅展現在地農產品與文創產業的結合，更象徵官田農業、文化與觀光資源的整合與升級，讓更多人看見官田的風華與永續價值。

市府農業局長李芳林指出，官田凌波渡頭休閒農業區這一年來的執行成果相當豐碩，不僅完成官方網站建置，整合遊程、業者資訊與體驗預約功能，更推出「菱波漫遊」、「菱香小旅行」等深度體驗行程，成功將農村文化、濕地生態與產業行銷融合。期盼未來透過休閒農業區官方網站與在地特色遊程，吸引更多民眾深度體驗官田的農村風光。

農業局表示，未來將持續協助官田凌波渡頭休閒農業區強化品牌經營與農業創新，並與地方團體攜手推動農業觀光、文化傳承及環境永續，讓「菱魂」精神持續在田水間綻放，打造官田成為兼具人文、產業與休閒的農遊新亮點。