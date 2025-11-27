官田區污水下水道第三期第一標完工 榮獲內政部評鑑特優與市府優質獎





臺南市政府積極推動污水下水道系統建設，其中，「臺南市官田區污水下水道系統（六甲分區）第三期分支管網及用戶接管工程第一標」已於今年11月5日竣工，並以卓越的工程品質與嚴謹的安全管理，一舉奪下內政部國土管理署「114年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」最高榮譽「特優獎」，同時獲得臺南市政府「第7屆公共工程優質獎」佳作。

市府水利局表示，透過縝密規劃與有效施作，南市污水下水道建設已展現明顯效益。目前，市府正推動安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田、柳營及新市等8處污水系統相關工程。截至114年10月底，全市公共污水下水道接管戶數已達約22.8萬戶，用戶接管普及率提升至29.37%，水環境改善成果逐步展現。

廣告 廣告

水利局指出，官田污水下水道系統(含六甲分區)分4期推動，總經費近22億元，預計可接管戶數約8,500戶。一、二期已完成水資中心建置、26公里管線鋪設及約2,800戶接管，投入經費約10.1億元。第三期工程獲國土署核定補助6.2億元，「第三期第二標」工程也已於今年11月正式公告招標。

水利局表示，目前完工的第一標工程施作區域涵蓋官田區二鎮里及六甲區二甲里都市計畫範圍，原預計接管1,100戶，實際完成1,211戶，超標達成並有效提升全市接管普及率0.16%。本次新建污水管線總長6,566公尺，預期每日可增加官田水資源回收中心污水處理量約320CMD，進一步完善區域污水收集網絡。

更多新聞推薦

● 2027「武統說」惹議後偷改稿 徐巧芯轟賴清德：出包怪媒體解讀錯誤？