官田區隆田國小舉辦聖誕快閃報佳音 吸引目光

官田區隆田國小學童換上聖誕服裝，前往轄內各單位傳遞祝福，快閃報佳音吸睛。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/官田報導

聖誕節前夕，官田區隆田國小舉辦快閃報佳音，深入社區各地，以英文歌曲傳遞祝福，充滿過節氣氛，感受學童熱情。

隆田國小「快閃傳佳音、聖誕祝福暖你心」活動，由教務主任顏明宏規劃，二十三日兵分多路前往區公所、分駐所、農會、郵局、市場、超商等地，吟唱英文歌曲，向路人傳遞過節祝福，吸引民眾目光，也讓忙碌的市場、超商等地充滿笑聲。

隆田國小校長林佑霖表示，聖誕節不僅是慶祝，更是珍貴的學習歷程，透過實境的語言運用，學生從課堂走向生活，也讓雙語教育真正用得到、帶得走；且學童的歌聲也是社區最溫暖的聖誕禮物，未來學校將持續結合課程與社區資源，打造多元、有感的學習環境。

規劃活動的顏明宏說，活動過程中讓學童從剛開始的緊張，到自然以英語向陌生人說出「Merry Christmas」，那份成長與自信令人感動，這正是教育最珍貴的價值，學童也從實際行動中學會溝通、合作與關懷，深入社區同樂。