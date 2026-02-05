官田國小結合在地慈聖宮舉辦育樂營了解地方事

官田國小結合在地慈聖宮舉辦神農大帝的寶藏育樂營，學童參訪廟內文物，了解地方事。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／官田報導

官田國小結合在地信仰中心官田慈聖宮，辦理「神農大帝的寶藏」育樂營，將在地文化歷史轉化為日常的「傳說冒險」，將農業天敵如福壽螺化為妖怪，並與神農大帝信仰連結，讓學童更了解家鄉的農業困境。

官田國小校長陳慶林指出，學校深耕食農教育多年，這次活動運用幸福農場的水田體驗區，以種稻體驗與土地對話，營隊的核心意義在於引導學生在數位時代仍與土地共榮，從探索過程中定義屬於自己的「現代寶藏」，對故鄉認識與在地文化的認同。

營隊由郭玲君及郭乃文老師帶領學童體驗，郭玲君表示，希望將生硬的在地文化歷史轉化為日常的「傳說冒險」，讓學童可參與故事，不再受限於課本內容。

高年級學生林厤舒表示，課程從水田再到慈聖官，透過老師的精闢解說，看到神農大帝的塑像，終於明白保護水源和稻米是多麼神聖的事。余緁穎說，以往路過慈聖宮只是覺得建築物很壯麗，但透過闖關遊戲，了解古文物的細節，發現故鄉到處都是寶藏。

官田國小學童參加神農大帝的寶藏育樂營，了解農業過程。(記者盧萍珊攝)

陳慶林強調，從校園延伸到社區的慈聖宮，學生學習「官田四寶拳」，以稚嫩且堅定的身手展現家鄉的活力，親手製作平安符，將家鄉文化轉化為具體記憶。