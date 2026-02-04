官田慈聖宮寒冬送暖 關懷弱勢

官田慈聖宮攜手官田區公所舉辦寒冬送暖，廟方準備生活物資及紅包，關懷弱勢，十八年不間斷。

(記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕官田報導

發揚神農大帝慈悲濟世、扶危濟困精神，官田慈聖宮攜手官田區公所啟動寒冬送暖，集眾人愛心關懷弱勢及學童，十八年不間斷，傳為地方佳話。

包括官田區長洪聰發、官田里長陳泰興等人，四日一早來到慈聖宮感謝廟方的善心。慈聖宮主委陳俊銘表示，今年共有五十戶的弱勢家庭可獲廟方提供的一千五百元賀年紅包、一千八百元生活物資，讓弱勢家庭感受社會溫暖與支持。

另廟方也捐贈官田國小弱勢孩童課後輔導基金四萬元，贊助陽明工商球隊訓練基金二萬元，支持學子在體育專長努力與發展。

陳俊銘指出，今年度共募得善款二十二萬五千元，其中中華民國中醫師公會全國聯合會監事長，也是桃園市中醫師公會榮譽理事長姜智文，捐贈六萬元為慈聖宮興建金爐建設經費，並捐贈二萬二千元協助寒冬送暖，善心令人感動。

對於慈聖宮的善行，洪聰發表達感謝與肯定，尤其是十八年來不中斷，讓弱勢家庭在春節前夕感受溫暖，發揚神農大帝濟世救人的精神。

陳俊銘強調，神農大帝降旨希望集眾人愛心照顧弱勢家庭，而十八年來累計善款已超過四百萬元，每一筆捐款皆來自信眾點滴善念的匯聚，未來也會繼續推動公益關懷。