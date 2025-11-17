官田慈聖宮贈南警神農大帝小神衣

官田慈聖宮的神農大帝小神衣，正面是神農大帝，背面則是麻豆分局防詐提醒，十分吸睛。 （記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕官田報導

官田慈聖宮配合麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，捐贈五百件神農大帝小神衣，十七日上午舉行捐贈儀式，麻豆分局長洪國哲致贈感謝狀，由官田慈聖宮主委陳俊銘代表接受。

官田慈聖宮主委陳俊銘（左二）代表廟方，捐贈五百件神農大帝小神衣給麻豆分局，由分局長洪國哲（左三）接受。（記者盧萍珊攝）

這項小神衣捐贈儀式十七日上午十時在官田慈聖宮舉行，包括麻豆分局長洪國哲、官田慈聖宮主委陳俊銘、市議員尤榮智、官田區長洪聰發、官田里長陳泰興暨慈聖宮眾委員監事等陪同，向神農大帝祭拜，接著由洪國哲唸疏文感恩，現場氣氛莊嚴隆重。

陳俊銘表示，主祀神神農大帝教化世人以誠信為本、以仁心為懷，從事詐騙、欺人奪財的惡行，不僅造成受害人家破人亡甚至輕生，將來必有嚴重果報。廟方會持續與警方及社區攜手合作，推廣防詐教育，讓信眾「敬神明、重善行、守誠信」，共同營造祥和、安全、誠信的社會。

洪國哲指出，近期結合轄內麻豆代天府、官田慈聖宮、赤山龍湖巖及下營北極殿玄天上帝廟等，以各廟宇的主祀神推出象徵平安與守護的「平安小神衣」，將神祇保境安民的民俗信仰融入治安與交通宣導，透過保佑小物提醒民眾防詐的重要性。