官田汙水下水道3期首標完工 奪雙獎

汙水下水道建設，在用戶接管完成後改善生活環境品質。（水利局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市積極推動汙水下水道系統建設，官田區汙水下水道系統（六甲分區）第三期分支管網及用戶接管工程第一標完工，以卓越的工程品質與嚴謹的安全管理，一舉奪下內政部國土管理署「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」最高榮譽「特優獎」，也獲南市府第七屆公共工程優質獎」佳作的肯定。

水利局表示，官田汙水下水道系統（含六甲分區）分四期推動，總經費近二十二億元，預計可接管戶數約八千五百戶；一、二期已完成水資中心建置、二十六公里管線鋪設及約二千八百戶接管，投入經費約十點一億元。

經積極爭取，第三期工程獲國土署核定補助六點二億元，目前完工的第一標工程施作區域涵蓋官田區二鎮里、六甲區二甲里都市計畫範圍，原預計接管一千一百戶，實際完成一千二百十一戶，超標達成任務。

這次新建汙水管線總長六千五百六十六公尺，預期每天可增加官田水資源回收中心汙水處理量約三百二十ＣＭＤ，完善區域汙水收集網絡，改善官田、六甲地區生活與環境品質；該工程能獲全國特優與市府佳作，是對市府團隊最大的鼓勵。

水利局說，感謝國土管理署推動全國評鑑，促進各單位共同提升職安管理水準；「第三期第二標」工程也已正式公告招標。

汙水下水道系統是衡量城市現代化程度的重要指標，市府正推動安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田、柳營及新市等八處汙水系統相關工程；截至今年十月底，南市公共汙水下水道接管戶數已達約二十二點八萬戶，用戶接管普及率提升至百分之二十九點三七，逐步展現水環境改善成果。