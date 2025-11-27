官田污水下水道六甲分區第三期工程獲全國評鑑特優與市府佳作 展現卓越工程品質與嚴謹安全管理

官田污水下水道六甲分區第三期工程用戶接管施工後環境大幅改善，榮獲全國評鑑特優與市府佳作雙獎肯定。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府水利局積極推動污水下水道系統建設，持續提升水環境品質，其中「官田區污水下水道系統（六甲分區）第三期分支管網及用戶接管工程第一標」於今年11月5日竣工，卓越工程品質與嚴謹安全管理榮獲內政部國土管理署「114年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」最高榮譽「特優獎」，另同時獲得臺南市政府「第7屆公共工程優質獎」佳作。

市長黃偉哲表示，污水下水道是打造宜居健康城市基礎建設，雖然藏於地下難以看見，卻是生活品質能否提升的關鍵，也是衡量城市現代化程度重要指標，透過妥善收集與處理民生污水，不僅可減少河川污染與異味，也能有效抑制蚊蟲孳生，改善過去屋後溝惡臭、蚊蟲、蟑螂及鼠害等問題，讓城市面貌全面升級；「官田區污水下水道系統」猶如深藏地下的「隱形建設」，不僅改善官田、六甲地區生活與環境品質，也再次展現市府打造宜居城市的堅定承諾。

水利局長邱忠川指出，市府持續推動安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田、柳營及新市等8處污水系統相關工程，透過縝密規劃與有效施作，南市污水下水道建設已展現明顯效益，截至114年10月底，全市公共污水下水道接管戶數約22.8萬戶，用戶接管普及率提升至29.37%，水環境改善成果逐步展現。

邱忠川局長進一步說明，官田污水下水道系統含六甲分區分四期推動，總經費近22億元，預計可接管戶數約8500戶，一、二期已完成水資中心建置、26公里管線鋪設及約2800戶接管，投入經費約10.1億元；第三期工程獲國土署核定補助6.2億元，目前完工的第一標工程施作區域涵蓋官田區二鎮里及六甲區二甲里都市計畫範圍，原預計接管1100戶，實際完成1211戶，超標達成並有效提升全市接管普及率0.16%；新建污水管線總長6566公尺，預期每日可增加官田水資源回收中心污水處理量約320CMD，進一步完善區域污水收集網絡。

邱忠川局長強調，此項工程能同時獲得全國特優與市府佳作，是對市府團隊最大的鼓勵，感謝內政部國土管理署促進各單位共同提升職安管理水準，以及施工期間市民的理解與配合；另「第三期第二標」工程已於今年11月正式公告招標，未來也會持續秉持「安全第一」核心理念加速推動污水下水道建設，為市民打造更安全、更優質、更永續的生活環境。