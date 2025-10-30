官田深夜「塑」火驚魂！警報神救援 消防火速壓制免成大災難

塑膠工廠竄烈焰警報器秒救全場，消防英勇滅火零傷亡。（圖 ／翻攝畫面）

台南市官田區30日凌晨上演一場火警驚魂，位於台一線旁的一間塑膠原料工廠，在凌晨2時許突然竄出濃煙並陷入火海。所幸廠內火警自動警報設備即時啟動，及早通報消防單位，讓這場險象環生的火警，在第一時間獲得控制，無人傷亡。

據了解，起火點位於工廠內部，主要燃燒物為塑膠原料與機台設備，火勢猛烈，現場一度濃煙密布、明火竄燒。台南市消防局第二大隊官田分隊接獲報案後，立即派遣人員與消防車前往現場搶救。消防人員抵達後，迅速拉水線灌救，同時運用熱顯像儀偵測火點，並利用地上式消防栓進行長距離中繼供水。經過一番緊急搶救，火勢在短時間內被撲滅，燃燒面積初估約10平方公尺，未波及鄰近廠房。

台南市長黃偉哲在得知消息後，第一時間對消防人員及義消表示感謝，強調他們在高溫濃煙中堅守崗位，保護市民生命財產安全，展現專業與使命感。消防局長李明峯也指出，這起火警能夠及時控制，關鍵在於廠方的自動警報系統正常運作。他呼籲各工廠與營業場所務必定期檢測電氣與消防設備，落實防火管理。

第二大隊大隊長王騰毅提醒，工廠應妥善管理可燃物與用電設施，並加強員工的火災應變與逃生訓練。

