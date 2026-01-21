官田社子社區土地重劃獲過半數地主同意 南市府將提報內政部審核





臺南市官田社子農村社區目前道路不足或狹窄彎曲、缺乏妥善公共設施，周邊盛產芒果、番茄、酪梨及龍眼等多種農產品，惟缺乏完善的社區集貨場。市長黃偉哲指示地政局積極規劃改善，透過農村社區土地重劃，重新規劃興闢道路、設置滯洪設施、社區活動中心用地、社區集貨場用地等，改善社區交通路網，串連新舊聚落，解決產權複雜問題，未來透過集貨場的開闢，將有助行銷在地農特產，帶動社區經濟發展，促進土地活化利用，有效提昇農村生活品質。

地政局長陳淑美說明，官田社子農村社區土地重劃係由下而上結合社區發展願景及居民需求進行整體規劃設計，可解決社區地籍混亂、土地產權複雜之問題，並開闢必要公共設施，包含道路、綠地、生態滯洪池兼公園，留設社區活動中心用地、社區集貨場用地、污水處理設施用地等，以農村特色意象並結合防災、景觀休憩及友善環境等概念融入公共設施設計。本案由內政部補助工程設計費，經費約642萬元，已於114年3月6日獲得中央補助，刻正啟動辦理工程設計中，重劃工程費部分，則由政府負擔99%，土地所有權人僅需負擔1%，重劃後將可改善農村社區生活環境，提升土地使用價值。

地政局指出，官田社子農村社區土地重劃分別於111年完成先期規劃及於111-114年辦理非都市土地開發許可，地政局續於114年9月13日舉辦重劃聽證會，114年10月2日啟動重劃意願調查作業，截至114年12月15日私有地主已過半數同意。本案土地所有權人參與重劃意願非常踴躍，私有土地所有權人之同意人數比例達約67.16%，同意面積比例達約83.39%。地政局後續辦理農村重劃計畫書提送臺南市農村社區土地重劃委員會審議，續提報內政部核定作業。地政局持續積極爭取重劃工程建設經費，於工程設計完成後辦理重劃工程發包作業，力推本案農村社區土地重劃，開創兼具農村文化特色及生態保育之農村生活環境，推動地方的繁榮與發展。

