官田菱魂良品 首度亮相

臺南市官田區以「菱角之鄉」聞名，市府近年積極輔導農村轉型，朝兼具產業發展與觀光休閒方向邁進，昨（十九）日於胡蘆埤自然公園舉辦「一一四年度凌波渡頭休閒農業區成果發表暨『菱魂良品』啟用儀式」，展現休區一年來的執行成果，除全新在地品牌「菱魂良品」首度亮相，也同步發表「官田菱角遊學小旅行」與「凌波農村慢遊路線」兩大創新遊程，串聯自然景觀、農村風貌與體驗活動；官田區長洪聰發、官田農會總幹事林定億均出席，邀民眾走進菱鄉，感受官田農遊魅力。

市長黃偉哲表示，官田有豐富水域生態環境與獨特菱角文化，是臺南最具代表性的農業聚落之一，市府輔導具潛力地區發展休閒農業區，結合傳統農業與休閒旅遊服務，打造具故事性與地方特色的產業；「菱魂良品」品牌的誕生，不僅展現在地農產品與文創產業的結合，更象徵官田農業、文化與觀光資源的整合與升級，期望讓更多人看見官田的風華與永續價值。

農業局長李芳林指出，官田凌波渡頭休區一年來執行成果豐碩，不僅完成官方網站建置，整合遊程、業者資訊與體驗預約功能，更推出「菱波漫遊」、「菱香小旅行」等深度體驗行程，成功融合農村文化、濕地生態與產業行銷，可吸引更多民眾來深度體驗官田農村風光。